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24/05/2018 13:37:00

مصالح امن الجزائر تقديم 6اشخاص مشتبه فيهم وحجز ازيد من 3300 قرص مهلوس


تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من معالجة أربعة قضايا مختلفة تم على إثرها توقيف (06) أشخاص مشتبه فيهم مع حجز ازيد من 3300 قرص مهلوس و كمية من المخدرات من صنف القنب الهندي و الكوكايين , حسبما جاء اليوم الخميس في بيان عن ذات الجهاز الامني. و أوضح البيان ان القضايا المذكورة عولجت من قبل مصالح أمن المقاطعة الإدارية للرويبة و تمثلت القضية الأولى في توقيف مشتبه فيه كان يستغل محل ه التجاري المخصص لبيع أجهزة الهاتف النقال لبيع المخدرات الصلبة من نوع الكوكايين فبعد خطة محكمة, تم الإيقاع به متلبسا وبحوزته كمية من مسحوق ابيض وزنه (3.18) غرام تبين لاحقا انه كوكايين بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره مليون سنتيم وميزان حساس. و بالحصول على إذن بتفتيش منزل المشتبه فيه --حسب البيان-- عثر على (235) قرص مهلوس من المخدرات الصلبة. اما القضية الثانية فتمثلت في توقيف شخصين مشتبه فيهما كانا على متن سيارة عثر بحوزة أحدهما على (270) قرص مهلوس ومبلغ مالي قدره (7500) دينار. و قد صرح المشتبه فيه بأنه يشترى المهلوسات من عند أحد معارفه الذي يعمل بصيدلية ومن دون وصفة طبية باعتباره معتاد على ذلك. و بالحصول كذلك على إذن بتفتيش منزل المشتبه فيه الذي يعمل بالصيدلية عثر بداخل غرفته على (434) قرص مهلوس كما اعترف المشتبه فيه الأول بشرائه للمهلوسات من عند ممون ثاني يعمل بنفس الصيدلية و قد أوقفته عناصر الشرطة وعثرت بداخل مركبته على (58) قرص طبي و بتفتيش منزله وفقا لإذن نيابي عثر بداخله على (229) قرص مهلوس. و اورد البيان ان القضية الثالثة تمت معالجتها على اثر معلومة مؤكدة مفادها قيام أحد الشباب بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية و بالحصول على إذن نيابي بتفتيش منزل المشتبه فيه عثر بداخله على كمية من المخدرات وزنها (42) غرام وكمية من المؤثرات العقلية بلغت (2390) قرص بالإضافة إلى (5.7) مليون سنتيم. فيما تمثلت القضية الرابعة في وصول معلومة مؤكدة لمصالح الامن مفادها قيام احد المسبوقين قضائيا بترويج المخدرات من نوع القنب الهندي استنادا لإذن نيابي بتفتيش المنزل الذي يقيم فيه المشتبه فيه عثر على كيس بلاستيكي اسود يحوي اربعة صفائح من القنب الهندي وزنها (385) غرام وسلاح ابيض محظور. و قد حاول المشتبه فيه الفرار غير أن عناصر الشرطة أوقفته وحو لته إلى مركز الشرطة للتحقيق معه, و بعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها تم تقديمه الى الجهات القضائية 

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