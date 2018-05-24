إنييستا ينضم لنادي فيسل كوبي الياباني بصفة رسمية





أعلن نادي فيسل كوبي الياباني لكرة القدم اليوم تعاقده مع رسام نادي برشلونة الإسباني أندريس إنييستا الذي رحل عن النادي الكتالوني العملاق، بعد مسيرة مظفرة امتدت لـ22 عاما.وقال مالك النادي هيروشي ميكيتاني للصحفيين: "يسعدني الإعلان اليوم أن أندريس إنييستا سيوقع للعب مع فيسل كوبي بعد مسيرته التاريخية في نادي برشلونة لكرة القدم"، معتبرا أن اللاعب "يقدم أجمل كرة قدم في العالم".

وودع الرسام ملعبه كامب نو معقل برشلونة بطريقة مؤثرة في المباراة الأخيرة من الليغا هذا الموسم ضد ريال سوسييداد الأحد الماضي، مسدلا الستار عن مسيرة رائعة مع البلوغرانا قادته إلى إحراز 32 لقبا، وهو يستعد الآن لخوض مونديال روسيا 2018، البطولة الأخيرة مع منتخب بلاده الذي توج معه بكأس أوروبا عامي 2008 و2012 وكأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا، حينما سجل الهدف الوحيد في مرمى هولندا في المباراة النهائية للبطولة.

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