وزير العمل والضمان الاجتماعي :تشجيع التوظيف في القطاع الاقتصادي وغلقه في الادارة





صرح وزير العمل والضمان الاجتماعي مراد زمالي اليوم الخميس إنه تم غلق التوظيف في قطاع الإدارة بسبب تشبع القطاع مع الإبقاء على التوظيف في القطاع الاقتصادي. اكد هذا من خلال الجلسة المفتوحة المنظمة من قبل مجلس الأمة وهذا للإجابة عن الأسئلة الشفوية، حيث ابرز إن القطاع الإداري في الجزائر أصبح متشبعا بسبب العدد الهائل من الموظفين لاسيما في الفترة الأخير حيث قارب التعداد مليون عامل، إضافة إلى إدماج 300 ألف من أصل 436 ألف من أصحاب العقود بشكل نهائي. موضحا

أنه تم إحصاء مابين 2008 وجوان 2017 مليونين و400 ألف طالب عمل في إطار عقود الإدماج الوطني، منها مليون و600 ألف في القطاع الإداري ومليون في القطاع الإداري، وتم حسب زمالي توظيف بشكل نهائي مليون 700 ألف عامل.

كما اشار في ذات السياق أن سبب فتح التشغيل في الولايات الحدودية في قطاع التربية، الصحة والخدمات المحلية راجع إلى عدم وجود نسيج اقتصادي يستقطب اليد العاملة، إضافة إلى النقص الحاد في الخدمات في هذه القطاعات، مؤكدا أنه هذه العوامل غير موجودة في باقي الولايات الوطن.

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