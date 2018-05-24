رفض فيغولي ومبولحي دعوة ماجر يطرح اكثر من استفهام بالرغم من تبرير الفاف





بالرغم من الدعوة التي بعث بها المدرب الوطني الى الثنائي سفيان فيغولي والحارس رايس وهاب مبولحي الا انهما سيغيبان عن التربص التحضيري الهام للمنتخب الوطني والذي سيقام استعدادا لوديتي الرأس الأخضر والبرتغال ، بحسب ما كشف عنه الموقع الرسمي لـ”الفاف”.

وبحسب ذات المصدر، فإن لاعب غلطة سراي التركي سفيان فغولي برر غيابه عن التربص وذلك بسبب الإصابة التي يعاني منها على مستوى “وتر أشيل”، في حين طالب مبولحي إعفائه من الإلتحاق بـ”الخضر” في الوقت الحالي لعدم قدرته. كل الاحتمالات واردة الاستفسار الذي يطرح ماذا يجري في الكواليس يقال انها رياح هوجاء ستعصف بالهودج .

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