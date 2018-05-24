هياكل جديدة تدعم قطاع الشؤون الدينية والاوقاف بتمنراست





تعزز قطاع الشؤون الدينية والأوقاف بولاية تمنراست باستلام هياكل دينية جديدة التي شرع في استغلالها تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك , حسب ما علم من مسؤولي القطاع. ويتعلق الأمر باستلام مسجد " الشيخ محمد الزاوي " (3.000 مصلي) بحي الشموع بعاصمة الولاية , يتوفر على مدرسة قرآنية , ومسجد " خديجة أم المؤمنين" (2.000 مصلي) بحي صورو , وتؤدي بالمسجدين صلاة الجمعة , حسب المعلومات الواردة الينا انه تم فتح ثلاث مدارس قرآنية جديدة بطاقات استقبال مختلفة عبر أحياء عاصمة الولاية التي تستقبل متعلمي القرآن الكريم من كلا الجنسين. ومن شأن هذه الهياكل الدينية الجديدة أن تساهم في ضمان تأطير ديني أمثل لمختلف شرائح المجتمع وفق مبدأ الوسطية و الإعتدال , علما بأن أكثر من 400 مؤطر من القطاع يشرفون على تأطير 162 مسجدا و 228 مدرسة قرآنية منتشرة بإقليم الولاية والتي يتمدرس بها أكثر من 26 ألف متعلم , مثلما أكد ذات المسؤول . ويجري في السياق ذاته إنجاز مرافق دينية أخرى بمبادرة من المحسنين من بينها تسعة (9 ) مساجد جديدة عبر مواقع مختلفة , يضيف مدير القطاع . وتحصي ولاية تمنراست 28 زاوية معتمدة تضمن تعليم طلبة من الولاية وحتى من دول الجوار , وتعد مراكز إشعاع ديني , حيث حظيت مؤخرا بتوظيف مؤطرين من درجة إمام أستاذ , يضطلعان بمهام الفتوى وإصلاح ذات البين و تحسين تدريس القرآن العظيم . ويقوم المجلس العلمي التابع لقطاع الشؤون الدينية والأوقاف بتمنراست بضمان رسالة الإرشاد والتوجيه وتنظيم الفتوى ويعمل إلى جانب مجلس " إقرأ" على إبراز الطرق المثلى لتعليم و تدريس القرآن الكريم , ويساهم في جهود ترسيخ قيم المواطنة بمختلف أبعادها المجتمعية , مثلما أضاف السيد بن مالك . كما يعكف مسؤولو قطاع الشؤون الدينية والأوقاف على تجسيد برنامج ديني مكثف خاص بشهر رمضان المبارك و الذي يتمحور حول إبراز فضائل العبادات و فوائد الصيام , إلى جانب التعريف بالأعمال الخيرية من خلال تقديم محاضرات و تنشيط ندوات في المساجد وفق رزنامة محددة. وفي هذا الشأن برمج المركز الثقافي الإسلامي جلسات حوارية مباشرة مع الشباب التي تمتد طيلة ليالي الشهر الفضيل , وهي فرصة لتأطيرهم وتوجيههم , كما ذكر مدير القطاع . كما ينشط المجلس العلمي للقطاع أيضا مواعيد في الوعظ والإرشاد الديني عبر أثير الإذاعة المحلية باللغتين العربية و التارقية

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