

تهريب "كنز مصري" في طرد دبلوماسي إلى إيطاليا كشفت وسائل الإعلام المصرية عن تهريب عشرات القطع الأثرية عبر طرد دبلوماسي خرج من ميناء الإسكندرية.



الإمارات العربية تنفي اختطاف إحدى طائراتها المدنية خلال تحليقها في أجواء إيران نفت السلطات الإماراتية الأنباء حول اختطاف طائرة ركاب تابعة لشركة "فلاي دبي" خلال تحليقها في الأجواء الإيرانية، اليوم الأربعاء.



رونالدو يقول إن عمره "البيولوجي" 23 عاما فقط! يشعر كريستيانو رونالدو أنه يقل عن عمره الحقيقي بـ10 سنوات وذلك قبل خوض نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول، يوم السبت المقبل، حيث يستهدف التتويج باللقب القاري للمرة الخامسة.



المشاركون في أشغال الملتقى الوطني حول الاتصال الامني يدعون الى تعزيز الاتصال وادراجه ضمن البرنامج البيداغوجي دعا المشاركون في أشغال الملتقى الوطني حول الاتصال الامني اليوم الاربعاء بالجزائر العاصمة الى تعزيز التكوين في مجال الاتصال ضمن البرنامج البيداغوجي السنوي لطلبة الشرطة



تونس : القاء القبض على سبعة عناصر تكفيرية بسوسة أعلنت وزارة الداخلية التونسية اليوم الاربعاء توقيف سبعة عناصر تكفيرية بولاية سوسة وسط شرق البلاد. و أوضحت الوزارة في بيان ان قواتها تمكنت من إلقاء



سفارة السعودية : المواطنين الجزائريين غير مطالبين بنظام البصمة الوراثية وصورة الوجه في تأشيرات الحج العمرة كشف مسؤول مكتب الاعلام بسفارة المملكة العربية السعودية بالجزائر, مشعل الشمري, ان المواطنين الجزائريين غير مطالبين حاليا بنظام البصمة الوراثية وصورة الوجه في تأشيرات الحج



ميهوبي يهدي آلتي إمزاد والرباب لمنظمة "غود بلانيت" أهدى وزير الثقافة، عز الدين ميهوبي، آلتين موسيقيتين في شاكلة أمزاد ورباب إلى منظمة "غود بلانيت" لعرضها ضمن مجموعتها الاستثنائية للآلات الموسيقية في العالم. وقد سلمت



بمناسبة شهر رمضان: اتصالات الجزائر تخفض أسعار المكالمات الهاتفية أعلن المتعامل العمومي اتصالات الجزائر مساء أمس عن تخفيضات هامة في أسعار المكالمات الهاتفية المحلية والدولية بمناسبة شهر رمضان المعظم. وأوضح المتعامل العمومي خلال حفل نظم