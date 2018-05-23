رونالدو يقول إن عمره "البيولوجي" 23 عاما فقط!





يشعر كريستيانو رونالدو أنه يقل عن عمره الحقيقي بـ10 سنوات وذلك قبل خوض نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول، يوم السبت المقبل، حيث يستهدف التتويج باللقب القاري للمرة الخامسة.

وقال رونالدو (33 عاما) الفائز خمس مرات بجائزة أفضل لاعب في العالم في مقابلة مع التلفزيون الإسباني يوم الأربعاء "في الوقت الحالي عمري البيولوجي 23".وأضاف "لا يزال أمامي وقت طويل ويمكنني الاستمرار حتى يصبح عمري 41. أشعر أني في حالة جيدة وأشعر بسعادة... سنخوض مباراة نهائية أخرى يوم السبت والجماهير تدعم كريستيانو".ويتصدر رونالدو قائمة هدافي دوري الأبطال للعام السادس على التوالي وسجل 15 هدفا في 12 مباراة هذا الموسم. وإذا هز شباك ليفربول في كييف سيصبح أول لاعب على الإطلاق يسجل في أربع مباريات نهائية لكأس أوروبا.وتحمل اللاعب البرتغالي مسؤولية إضافية لقيادة خط الهجوم في ظل معاناة كريم بنزيمة وغاريث بيل من فترات تراجع على مدار الموسم.لكن رونالدو افتقر للحماس بخصوص تكهنات وسائل إعلام عن انتقال نيمار لاعب باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد خلال الصيف المقبل.وقال رونالدو "أنا هنا منذ ثماني سنوات وقال الناس أن هناك 50 لاعبا سينضمون لنا، لكن في النهاية لم يأت أي لاعب".

المصدر: رويترز

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