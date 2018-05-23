المنتخب الجزائري في تربص إعدادي اعتبارا من غد الخميس "شراع " العاب المتوسط
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يجري المنتخب الجزائري ( كبريات) , اختصاص لازار- راديال , تربصا تحضيريا من 24 الى 30 مايو الجاري بالمدرسة الوطنية للشراع بالجزائر- شرق, تحسبا لألعاب البحر الابيض المتوسط , المقررة من 22 يونيو الى 1 يوليو بتاراغونا الاسبانية , حسبما اعلنته اليوم الاربعاء الاتحادية الجزائرية للشراع. وأوضحت الاتحادية الجزائرية للشراع في بيان مقتضب ان " المنتخب الجزائري ,اختصاص لازار راديال , يدخل في تجمع اعدادي غدا الخميس بالمدرسة الوطنية للشراع بالجزائر- شرق , لإجراء تربص لمدة اسبوع, تحسبا لألعاب البحر الابيض المتوسط بتاراغونا التي ستقام في غضون شهر من الان ." وتضم التشكيلة الوطنية ثلاثة رياضيين وهم: نهى عقيل, إيمان شريف صحراوي وسناء لشهب .
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