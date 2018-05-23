تونس : القاء القبض على سبعة عناصر تكفيرية بسوسة





أعلنت وزارة الداخلية التونسية اليوم الاربعاء توقيف سبعة عناصر تكفيرية بولاية سوسة وسط شرق البلاد. و أوضحت الوزارة في بيان ان قواتها تمكنت من إلقاء القبض على سبعة عناصر تنشط ضمن خلية التوتر وذلك بعد ثبوت مبايعتهم لتنظيم داعش الارهابي. وأشار البيان إلى أنه تم التحفظ على الموقوفين السبعة ومباشرة قضية في شأنهم موضوعها "الاشتباه في الانضمام إلى تنظيم إرهابي". يذكر أن وزارة الداخلية التونسية كشفت أن العناصر الموقوفين ينتمون لخلية إرهابية تم القبض على ستة من عناصرها يوم أمس الثلاثاء في نفس المنطقة. و بذلك أصبح عدد عناصر الخلية الموقوفين 13 عنصرا. يذكر أن قوات الأمن التونسية دأبت منذ أكثر من خمس سنوات على تعقب وتوقيف عشرات العناصر المتطرفة في أعقاب أحداث إرهابية عاشتها البلاد بعد ثورة 2011

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