

المشاركون في أشغال الملتقى الوطني حول الاتصال الامني يدعون الى تعزيز الاتصال وادراجه ضمن البرنامج البيداغوجي دعا المشاركون في أشغال الملتقى الوطني حول الاتصال الامني اليوم الاربعاء بالجزائر العاصمة الى تعزيز التكوين في مجال الاتصال ضمن البرنامج البيداغوجي السنوي لطلبة الشرطة



تونس : القاء القبض على سبعة عناصر تكفيرية بسوسة أعلنت وزارة الداخلية التونسية اليوم الاربعاء توقيف سبعة عناصر تكفيرية بولاية سوسة وسط شرق البلاد. و أوضحت الوزارة في بيان ان قواتها تمكنت من إلقاء



سفارة السعودية : المواطنين الجزائريين غير مطالبين بنظام البصمة الوراثية وصورة الوجه في تأشيرات الحج العمرة كشف مسؤول مكتب الاعلام بسفارة المملكة العربية السعودية بالجزائر, مشعل الشمري, ان المواطنين الجزائريين غير مطالبين حاليا بنظام البصمة الوراثية وصورة الوجه في تأشيرات الحج



ميهوبي يهدي آلتي إمزاد والرباب لمنظمة "غود بلانيت" أهدى وزير الثقافة، عز الدين ميهوبي، آلتين موسيقيتين في شاكلة أمزاد ورباب إلى منظمة "غود بلانيت" لعرضها ضمن مجموعتها الاستثنائية للآلات الموسيقية في العالم. وقد سلمت



بمناسبة شهر رمضان: اتصالات الجزائر تخفض أسعار المكالمات الهاتفية أعلن المتعامل العمومي اتصالات الجزائر مساء أمس عن تخفيضات هامة في أسعار المكالمات الهاتفية المحلية والدولية بمناسبة شهر رمضان المعظم. وأوضح المتعامل العمومي خلال حفل نظم



خلال الأربعة أيام الأولى من رمضان: تسجيل وفاة 34 شخصا إثر 91 حادث مروري لقي 34 شخصا حتفهم و جرح 179 آخر إثر91 حادث مروري تم تسجيله خلال الأٍربعة أيام الأولى من شهر رمضان الكريم على المستوى الوطني، حسبما



بن غبريط: “أسئلة الامتحانات لم تسرب بل نشرت بعد فتح الاظرفة” نفت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، تسريب لأوراق امتحانات شهادة نهاية الطور الابتدائي، وقالت الوزيرة بان ما وقع اليوم هو نشر وتداول امتحان مادة



وزارة الشؤون الدينية تطلق خدمة جديدة “الفتوى الالكترونية المباشرة” أعلن وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، عن إطلاق خدمة “الفتوى الالكترونية المباشرة”، في شكل خدمة دينية