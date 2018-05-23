سفارة السعودية : المواطنين الجزائريين غير مطالبين بنظام البصمة الوراثية وصورة الوجه في تأشيرات الحج العمرة
كشف مسؤول مكتب الاعلام بسفارة المملكة العربية السعودية بالجزائر, مشعل الشمري, ان المواطنين الجزائريين غير مطالبين حاليا بنظام البصمة الوراثية وصورة الوجه في تأشيرات الحج والعمرة. واوضح ذات المسؤول في تصريح لوأج اليوم الاربعاء بأن نظام البصمة الوراثية وصورة الوجه في تأشيرات العمرة والحج "غير وارد حاليا", مشيرا الى ان البيان الذي اصدرته السفارة السعودية "لم يشر الى ذلك". وأضاف في نفس السياق ان مصالح السفارة "لم تتلق لحد الآن أي توجيهات لفرض هذا النظام البيومتري على المعتمرين او المعنيين بموسم الحج لهذا العام في الجزائر". للإشارة, تعتمد المملكة العربية السعودية على نظام البصمة الوراثية وصورة الوجه في تأشيرات العمرة والحج بالنسبة لمواطني العديد من الدول العربية والاسلامية وتعتزم تعميمه وتوسيعه ليشمل كافة الدول الاخرى
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