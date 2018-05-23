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23/05/2018 02:34:00

تخصيص 5 مليار دج لانجاز 190 كلم من الشبكة الكهربائية عبر مختلف البلديات


خصصت ولاية البليدة غلافا ماليا يقدر ب 5 مليار دج لانجاز 190 كلم من الشبكة الكهربائية و تدارك التأخر المسجل في هذا القطاع حسبما جاء في تقرير عرضته اليوم الأربعاء المديرة المحلية للطاقة خلال اشغال المجلس التنفيذي للولاية. و اوضحت ذات المتحدثة أن قطاعها سجل "تأخرا كبيرا" في انجاز مشاريع الربط و مراكز نقل و تحويل و توزيع الكهرباء عبر إقليم الولاية و لهذا تم تخصيص غلاف مالي يقدر ب 5 مليار دج لانجاز 190 كلم من الشبكة الكهربائية موزعة على مختلف البلديات . وقالت ذات المتحدثة أنه تم تسجيل هذا التأخر رغم إتمام انجاز جميع المشاريع المبرمجة ضمن المخطط التنموي الخاص بالقطاع سواء فيما يخص الربط بشبكة الكهرباء أو بالغاز مشيرة الى أنه تم خلال الخماسي ما قبل الأخير 2010/2014 تخصيص 400 مليون دج من ميزانية الدولة لربط 64 حيا بهاتين الشبكتين و هو ما يمثل ربط ازيد من 31.000 منزلا بشبكتي الكهرباء و الغاز . وفي هذا الصدد انتقد الوالي مصطفى العياضي التأخر الحاصل في إتمام البرنامج الحالي الذي شمل الى غاية الآن ربط 16.000 منزلا بالغاز الطبيعي و دعا الى إزالة العراقيل التي تحول دون انجاز البرامج أهمها اعتراض السكان . كما دعا الوالي الى إحصاء و ربط جميع المناطق المحرومة من الربط بشبكتي الكهرباء و الغاز "دون الاخذ بعين الاعتبار السكنات الهشة و الفوضوية لانه سيتم ازالتها لاحقا و لا يجب هدر أموال الدولة فيها دون جدوى " كما قال- مشددا على ضرورة أن تشمل المشاريع المستقبلية ربط اكبر عدد من المنازل في خطوة تهدف للتقليل من كلفة المشاريع التنموية. و ألح السيد العياضي من جهة أخرى على ضرورة محاربة ظاهرة سرقة الكهرباء و الغاز و الربط العشوائي في الاحياء الفوضوية "ما يكلف ميزانية الدولة أموالا باهضة" محملا رؤساء البلديات مسؤولية تنامي هذه الظاهرة على اعتبار انهم "لا يقومون بعمليات مراقبة و منع تشييد البناءات الفوضوية في بلدياتهم" حسب الوالي-.

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