بمناسبة شهر رمضان: اتصالات الجزائر تخفض أسعار المكالمات الهاتفية





أعلن المتعامل العمومي اتصالات الجزائر مساء أمس عن تخفيضات هامة في أسعار المكالمات الهاتفية المحلية والدولية بمناسبة شهر رمضان المعظم. وأوضح المتعامل العمومي خلال حفل نظم بمناسبة إطلاق العرض أن "اتصالات الجزائر تقترح للزبائن المقيمين تخفيضات في أسعار المكالمات الهاتفية نحو الثابت بـ2,5 دج/30 ثانية نحو 10 وجهات دولية وهي : روسيا و إسبانيا و كندا وسويسرا وألمانيا و إيطاليا و الولايات المتحدة و بريطانيا و البرتغال وفرنسا". كما تخص التخفيضات في أسعار المكالمات الهاتفية نحو الثابت تونس بـ2 دج/30 ثانية و البقاع المقدسة بـ3,5 دج/30 ثانية استنادا إلى ذات المصدر الذي أشار إلى أن التخفيضات في الأسعار مست أيضا المكالمات المحلية نحو الهاتف النقال بـ2 دج/30 ثانية.

وأعلنت اتصالات الجزائر من جهة أخرى عن إطلاق خدمات وعروض جديدة من شأنها أن "تساهم بشكل كبير في تحسين خبرة الزبون و مواكبة العصرنة و رقمنة الخدمات". كما كشف المتعامل العمومي عن موقعه الالكتروني www.algérietelecom.dz "الذي يستجيب لتطلعات الزبائن من خلال تجميع مختلف مواقع المؤسسة الموجهة للجمهور في موقع واب واحد مما يسهل على الزبون الاستفادة من المعلومات بشكل سريع". كما كشف عن خدمته الجديدة التي تسمح بتسجيل طلبات الربط بالهاتف الثابت والإنترنت عن بعد عبر فضاء الزبون و هي "الخدمة التي من شأنها أن تسهل معالجة طلبات الزبائن و التكفل الناجع بها". واستفاد المشتركون في الجيل الرابع تطور تطويل الأمد "ال تي اي" (هاتف وانترنت ثابت لاسلكي) من حجم أكبر في الأنترنت بدخول مجاني لشبكات التواصل الاجتماعي بعد نفاذ الحجم. وبهذه المناسبة أكد المدير العام لاتصالات الجزائر عادل خمان أن اتصالات الجزائر "تواصل تطوير خدماتها في مجال الاتصالات السلكية و اللاسلكية في الجزائر من خلال وضع تحت تصرف الزبائن مجموعة من العروض و الخدمات الجديدة على غرار الخدمة الجديدة لتسجيل الطلبات الهاتفية و الإنترنت على الخط و العرض الجديد للجيل الرابع و موقع الواب الجديد". وأوضح المسؤول في هذا السياق "إن إطلاق هذه العروض الجديدة هو بداية مرحلة جديدة بالنسبة لاتصالات الجزائر بشكل يعكس طموحنا و إرادتنا في الاستجابة لزبائننا من خلال ضمان راحة كبيرة في استعمال تكنولوجيات الاعلام و الاتصال حتى نبقى متعامل محل ثقة".

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