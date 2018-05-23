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23/05/2018 13:44:00

بن غبريط: “أسئلة الامتحانات لم تسرب بل نشرت بعد فتح الاظرفة”


نفت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، تسريب لأوراق امتحانات شهادة نهاية الطور الابتدائي، وقالت الوزيرة بان ما وقع اليوم هو نشر وتداول امتحان مادة الرياضيات بعد ثماني دقائق من انطلاق الامتحانات، رافضة أن يكون التلاميذ وراء ما وقع، وقالت “أي احد يمكن أن ينشر الأسئلة بعد فتح الاظرفة” وأكدت بان المصالح الأمنية مجندة للكشف عن مسربي أوراق الامتحان.

وقالت وزيرة التربية، في تصريح للصحافة، بان ما وقع “هو نشر وتداول لأوراق الامتحانات الخاصة بشهادة التعليم الابتدائي وليس تسريب للمواضيع وهذا لم يقع”، وأوضحت نورية بن غبريط، بان “التسريب لم يقع” وان ما وقع هو نشر وتداول لأسئلة الرياضيات على الساعة 11 و8 دقائق، أي بعد ثماني دقائق من فتح الاظرفة. وأضافت بان وزارة التربية ستتحمل مسؤوليتها وستتابع المتورطين أمام القضاء.

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