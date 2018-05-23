وزارة الشؤون الدينية تطلق خدمة جديدة “الفتوى الالكترونية المباشرة”





أعلن وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، عن إطلاق خدمة “الفتوى الالكترونية المباشرة”، في شكل خدمة دينية تفاعلية مع نخبة من الائمة و الاكاديميين، للإجابة على أسئلة المواطنين في أمور دينهم.

وحسب ما نشره محمد عيسى، فانه سيكون بإمكان المواطنين التواصل مع الأئمة والأساتذة الجامعيين الذين تسخيرهم للإجابة عن أسئلة المواطنين، من يوم الأحد إلى يوم الخميس ابتداءً من الساعة العاشرة 10.00 صباحا إلى غاية الساعة الواحدة 13:00 زوالاً، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة: www.marw.dz.

وتضاف هذه الخدمة -حسب الوزير- إلى خدمات الفتاوى الالكترونية العادية، وخدمة الهاتف الأخضر، والإجابة عن طريق المراسلة العادية أو باستقبال السائلين بمكتب مداومة الفتوى بمقر الوزارة. كما اكّد الوزير على فتح المجالس العلمية عبر ولايات الوطن والتي تقدم نفس هذه الخدمات التي تؤطرها نخبة من أئمة المساجد أعضاء هذه المجالس العلمية.

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