خمسة إرهابيين يسلمون أنفسهم بكل من تمنراست وسكيكدة





سّلم خمسة (05) إرهابيين أنفسهم، صباح اليوم 23 ماي 2018 للسلطات العسكرية بالناحيتين العسكريتين السادسة والخامسة. ويتعلق الأمر بثلاثة (03) إرهابيين بتمنراست :

- "غربي أحمد" الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2015؛

- "غدير عبد الناصر" الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2015؛

- "عماري لزهر" الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2016.

الإرهابيين كان بحوزتهم ثلاث (03) مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وخمسة (05) مخازن ذخيرة مملوءة.

وبسكيكدة، سلّم إرهابيان (02) آخران نفسيهما وبحوزتهما مسدسين (02) رشاشين من نوع كلاشنيكوف وستة (06) مخازن ذخيرة مملوءة وقنبلة يدوية ونظارة ميدان. ويتعلق الأمر بكل من المسمى "مرابط رابح" المكنى "شعيب"، الذي كان ينشط كمختص في صناعة المتفجرات، والمسمى "بوخالفة حسين" المدعو "شرحبيل". الإرهابيان كانا قد التحقا بالجماعات الارهابية سنة 2002.

وفي سياق متصل وبفضل استغلال المعلومات، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف بسكيكدة/ن.ع.5، في حين دمرت مفرزة أخرى تسع (09) قنابل تقليدية الصنع بتيزي وزو/ن.ع.1.

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