

إيفاد لجنة وزارية مشتركة إلى المناطق التي تضررت جراء الفيضانات أمر وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، أمس بإيفاد لجنة وزارية مشتركة على "جناح السرعة" إلى المناطق التي تضررت جراء الفيضانات الأخيرة



31 ألف عون شرطة لتأمين امتحان نهاية الطور الإبتدائي جنّد الأمن الوطني 31 ألف عون شرطة لتأمين امتحان نهاية الطور الابتدائي وبفضل هذا التعداد ستسهر وحدات الشرطة على تأمين 7371 مركز امتحان وعدد من



أكثر من 797 ألف تلميذ يجتازون امتحانات نهاية الطور الابتدائي.. غدا تشرف وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت غدا على إعطاء إشارة انطلاق امتحانات نهاية المرحلة الابتدائية من ولايتي غرداية وورقلة والتي يتقدم لاجتيازها أكثر من



الدرك الوطني يؤمن مجريات امتحانات نهاية السنة الدراسية سيسهر الدرك الوطني على تأمين مجريات امتحانات نهاية السنة الدراسية بأطوارها الثلاث بالتنسيق مع وزارة التربية من خلال وضع مخطط أمني خاص بهذا الموعد الدراسي



مسؤول بالتّنظيمات الإرهابية يسلّم نفسه بتمنراست سّلم إرهابي خطير مسؤول في أحد التنظيمات الإرهابية بمنطقة الساحل، نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة يوم أمس21 ماي 2018. ويتعلق الأمر بالمسمى "أ.مولتافة"،



بالمسرح الجهوي لوهران عرض وان مان شو "متزوج في عطلة".. الجمعة المقبل سيتم عرض وان مان شو الناجح "متزوج في عطلة" بالمسرح الجهوي "عبد القادر علولة" لوهران في سهرة تضامنية خلال شهر رمضان. وأفاد مدير هذا الهيكل الثقافي



تلمسان: اكتشاف أدوات حجرية وعظام حيوانات تعود إلى العهد الحجري تمكن فريق للحفريات لملحقة تلمسان للمركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وعلم الإنسان والتاريخ مؤخرا من اكتشاف أدوات حجرية وعظام لحيوانات على مستوى



مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بأعداد كبيرة اقتحم، أول أمس، نحو 300 مستوطن، المسجد الأقصى في القدس، مستغلين الأعياد اليهودية، وسط حراسات أمنية مشددة ورفض فلسطيني. ورصد المصلون في المسجد الأقصى، وحراس المسجد



وزير الدفاع الصحراوي: الدولة الصحراوية سيدة على المناطق المحررة أكد عضو الأمانة الوطنية و وزير الدفاع الصحراوي, عبد الله لحبيب, أن إحياء المناسبات الوطنية بالمناطق المحررة "تأكيد على ممارسة السيادة على هذه المناطق", مجددا