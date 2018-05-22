31 ألف عون شرطة لتأمين امتحان نهاية الطور الإبتدائي
جنّد الأمن الوطني 31 ألف عون شرطة لتأمين امتحان نهاية الطور الابتدائي وبفضل هذا التعداد ستسهر وحدات الشرطة على تأمين 7371 مركز امتحان وعدد من مراكز التصحيح.
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