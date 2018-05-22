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22/05/2018 14:43:00

أكثر من 797 ألف تلميذ يجتازون امتحانات نهاية الطور الابتدائي.. غدا


 

تشرف وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت غدا على إعطاء إشارة انطلاق امتحانات نهاية المرحلة الابتدائية من ولايتي غرداية وورقلة والتي يتقدم لاجتيازها أكثر من 797 ألف تلميذ عبر التراب الوطني.

وحسب وزارة التربية الوطنية فقد تم تسجيل زيادة تقدر بـ4,8 بالمائة هذا العام  بتعداد 797.812 مترشحا مقارنة بـ 760.652 مترشحا تم إحصاؤهم العام الفارط، ووفق جدول سير الامتحان سيمتحن التلاميذ المعنيون بهذه الدورة في مادتي اللغة العربية والرياضيات في الفترة الصباحية ،في حين تخصص الفترة المسائية لاجتياز امتحان مادة اللغة الفرنسية. وقد حرصت وزارة التربية الوطنية منذ سنتين على جعل التلاميذ يمتحنون في  مؤسساتهم عوض الإنتقال إلى مؤسسات أخرى لإجراء الامتحان و ذلك حرصا على  راحتهم. ويهدف هذا الإجراء إلى الحفاظ على الاستقرار النفسي للمترشحين في هذه المرحلة العمرية الصغيرة و في المقابل سيتم تحويل الأساتذة الذين يؤطرون العملية إلى مراكز إجراء غير المؤسسات التي يدرسون بها ،كما تم استبعاد تنظيم دورة استدراكية لهذا الإمتحان حيث سيتم احتساب معدلات الإمتحانات الفصلية بالنسبة للتلاميذ الذين لم يوفقوا في الحصول على معدل 5 من 10 للإشارة سيتم الإعلان عن نتائج امتحان نهاية الطور الإبتدائي في 6 جوان المقبل حسب ما كان قد أكده شايب ذراع الثاني المستشار بوزارة التربية  الوطنية.       

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