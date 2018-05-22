الدرك الوطني يؤمن مجريات امتحانات نهاية السنة الدراسية





سيسهر الدرك الوطني على تأمين مجريات امتحانات نهاية السنة الدراسية بأطوارها الثلاث بالتنسيق مع وزارة التربية من خلال وضع مخطط أمني خاص بهذا الموعد الدراسي عن طريق ضمان كل الظروف المناسبة. وأوضح بيان لقيادة الدرك الوطني، اليوم، أنه في هذا الصدد تم وضع في الخدمة تشكيل ميداني خاص لإنجاح هذه العملية بإقحام وسائل بشرية ومادية، لضمان السير الحسن لهذه الامتحانات على مستوى 48 ولاية، وذلك بتفعيل مخطط وقائي ميداني خاص يضمن تأمين مراكز الامتحانات ومحيطها، التي تقع ضمن إقليم اختصاص الدرك الوطني، وأوضح ذات البيان أن وحدات الدرك تقوم بمرافقة وحماية عملية توزيع مواضيع الامتحانات، انطلاقا من مديريات التربية إلى مراكز الامتحانات، مع ضمان الحماية والمرافقة للمواضيع المنقولة جوا، لفائدة مراكز الامتحانات المتواجدة في المناطق الصحراوية والجنوب الكبير، وتأمين ونقل أوراق الإجابة انطلاقا من مراكز الامتحانات إلى مديريات التربية ومن مديريات التربية إلى مراكز التصحيح.

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