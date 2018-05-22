مسؤول بالتّنظيمات الإرهابية يسلّم نفسه بتمنراست





سّلم إرهابي خطير مسؤول في أحد التنظيمات الإرهابية بمنطقة الساحل، نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة يوم أمس21 ماي 2018. ويتعلق الأمر بالمسمى "أ.مولتافة"، المكنى "أبو عيسى"، الذي كان قد التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2015. الإرهابي كان بحوزته رشاش ثقيل من نوع PKT وكمية من الذخيرة. وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، أحبط حراس الحدود بتلمسان/ن.ع.2، محاولة إدخال كمية ضخمة من الكيف المعالج تقدر بستة (06) قناطير و(12) كيلوغرام، كانت بحوزة تاجري (02) مخدرات من جنسية مغربية، فيما أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني بكل من وهران/ن.2 وبسكرة/ن.ع.4، خمسة (05) تجار مخدرات وحجزت (23) كيلوغرام من الكيف المعالج وأربع (04) مركبات سياحية. من جهة أخرى، حجزت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بورقلة/ن.ع.4، (45) منظار ميدان وأغراض أخرى، في حين أحبط حراس السواحل بوهران/ن.ع.2، محاولة هجرة غير شرعية لـ (12) شخصا كانوا على متن قارب مطاطي. كما تم توقيف (21) مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وبسكرة.

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