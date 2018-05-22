بوناطيرو: شهر رمضان سيكون معتدلا وفصل الصيف حارا نسبيا
أكد الخبير في علم الفلك والجيوفيزياء، لوط بوناطيرو، أمس، إنّ سنة 2018 تصنف من السنوات الممطرة والمثلجة. وأوضح بوناطيرو في تصريح تلفزيوني أن 2018 تصنف من السنوات الممطرة والمثلجة، مشيرا أنه بعدما عرفت الجزائر تهاطل كميات أمطار غزيرة، ناهيك عن الثلوج طيلة فصل الشتاء والتي كانت بطيئة، مؤكدا أن التقلبات الجوية الأخيرة التي عرفتها الجزائر، هي عادية بحكم أنّ تساقط الأمطار والثلوج كان ببطئ، وهو ما جعل الشتاء يخرج عن موعده ويمتد إلى فصل الربيع، مشيرا أنّ هذه التقلبات ستجعل من فصل الصيف حارا نسبيا غير أن شهر رمضان سيكون معتدلا.
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