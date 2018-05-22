

بالمسرح الجهوي لوهران عرض وان مان شو "متزوج في عطلة".. الجمعة المقبل سيتم عرض وان مان شو الناجح "متزوج في عطلة" بالمسرح الجهوي "عبد القادر علولة" لوهران في سهرة تضامنية خلال شهر رمضان. وأفاد مدير هذا الهيكل الثقافي



تلمسان: اكتشاف أدوات حجرية وعظام حيوانات تعود إلى العهد الحجري تمكن فريق للحفريات لملحقة تلمسان للمركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وعلم الإنسان والتاريخ مؤخرا من اكتشاف أدوات حجرية وعظام لحيوانات على مستوى



مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بأعداد كبيرة اقتحم، أول أمس، نحو 300 مستوطن، المسجد الأقصى في القدس، مستغلين الأعياد اليهودية، وسط حراسات أمنية مشددة ورفض فلسطيني. ورصد المصلون في المسجد الأقصى، وحراس المسجد



وزير الدفاع الصحراوي: الدولة الصحراوية سيدة على المناطق المحررة أكد عضو الأمانة الوطنية و وزير الدفاع الصحراوي, عبد الله لحبيب, أن إحياء المناسبات الوطنية بالمناطق المحررة "تأكيد على ممارسة السيادة على هذه المناطق", مجددا



شركات صينية لصناعة الأدوية مهتمة بالسوقين الجزائرية والتونسية قال نائب رئيس قسم العلاقات الاقتصادية الخارجية في مؤسسة ييتشانغ لصناعة الأدوية بمدينة يوهان الصينية إن شركته مهتمة بالسوقين الجزائرية والتونسية وأنها تتفاوض مع عدد



بوناطيرو: شهر رمضان سيكون معتدلا وفصل الصيف حارا نسبيا أكد الخبير في علم الفلك والجيوفيزياء، لوط بوناطيرو، أمس، إنّ سنة 2018 تصنف من السنوات الممطرة والمثلجة. وأوضح بوناطيرو في تصريح تلفزيوني أن 2018 تصنف من



صيام المصابين بالأمراض المزمنة دون استشارة الطبيب يعرضهم للخطر حذر رئيس مصلحة داء السكري والغدد الصماء بالمؤسسة الاستشفائية الجامعية ،حساني اسعد ، ببني مسوس بالجزائر العاصمة الأستاذ مراد سمروني المصابين بالأمراض المزمنة من الخطر



زرواطي: "المحافظة على البيئة عملية اجتماعية أكثر منها تقنية" · على المجتمع المدني التحرك في مجال المحافظة على البيئة أكدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فاطمة الزهراء زرواطي ، ليلة الأحد إلى الاثنين بقالمة بأن المحافظة



بوتفليقة يُوقع على خمسة مراسيم رئاسية وقع رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة، أمس،على خمسة مراسيم رئاسية تتضمن التصديق على اتفاقيات تعاون بين الجزائر و عدد من البلدان و المنظمات الإفريقية و