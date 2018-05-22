بوتفليقة يُوقع على خمسة مراسيم رئاسية
وقع رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة، أمس،على خمسة مراسيم رئاسية تتضمن التصديق على اتفاقيات تعاون بين الجزائر و عدد من البلدان و المنظمات الإفريقية و العربية وذلك طبقا للمادة 91-9 من الدستور. وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية :"..يتضمن أولى هذه المراسيم التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و مفوضية الاتحاد الإفريقي المتعلق بمقر آلية الاتحاد الإفريقي للتعاون الشرطي (أفريبول) المحرر بالجزائر بتاريخ 14 ماي سنة 2017". ويتعلق المرسوم الثاني بالتصديق على "اتفاقية المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى الموقعة بالجزائر بتاريخ 29 أكتوبر سنة 2017". ويخص المرسوم الثالث التصديق على "اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية الموقع بأديس أبابا بتاريخ 26 يناير سنة 2014", في حين يتصل المرسوم الرابع بالتصديق على "اتفاق التعاون في مجال السياحة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية الموقع بأديس أبابا" بنفس التاريخ. أما المرسوم الخامس الموقع من طرف رئيس الدولة فيخص "اتفاق إنشاء مركز حدودي بري على مستوى الشريط الحدودي المشترك بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية الموقع بنواكشوط بتاريخ 8 نوفمبر2017 ".
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