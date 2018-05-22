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22/05/2018 10:35:00

مباركي يعطي تعليمات صارمة للمدراء من أجل التصديق على الكفاءات


أعطى  وزير التكوين والتعليم المهنيين ،محمد مباركي،  تعليمات لمديري التكوين والتعليم المهنيين  تعلق بإدخال حيز التنفيذ الأحكام المتعلقة بالتصديق على الكفاءات المكتسبة عن طريق الخبرة، و التي يراد بها الاعتراف بكفاءات الأفراد المكتسبة بالتجربة ومنحهم شهادات كل في تخصصه. وقالت المصادر إن وزير التكوين المهني أمر بإدخال حيز التنفيذ الأحكام المتعلقة بالتصديق على الكفاءات المكتسبة عن طريق الخبرة، و التي يراد بها الاعتراف بكفاءات الأفراد المكتسبة بالتجربة ومنحهم شهادات كل في تخصصه، وهذه المبادرة تجسيد هذه الأهداف التي تم بموجبها وضع جهاز للمصادقة على الكفاءات سواء بالنسبة للعمال حتى يتم ترقية وضعيتهم المهنية أو إطلاق مشاريعهم الخاصة، أو بالنسبة للعاطلين عن العمل لفترة طويلة والباحثين عن مناصب شغل". وأفادت الجهة ذاتها أنه "يتمثل الأشخاص المعنيون بعملية التصديق على الكفاءات المكتسبة عن طريق الخبرة في العمال الأجراء، العمال الأحرار، طالبي الشغل وكل شخص يرغب في التصديق على كفاءاته، والذين لا تقل أعمارهم عن عشرين سنة، و يملكون خبرة لا تقل عن ثلاثة سنوات في النشاط المرتبط بالتصديق المطلوب"، وأنه "يتعين على هؤلاء تقديم طلب للجنة التصديق على الكفاءات الموجودة على مستوى مؤسسة التكوين المهني أو الديوان الوطني لتطوير التكوين المتواصل وترقيته وتقديم ما يثبت خبرتهم المهنية، ثم يتم استدعاء المترشحين إلى اجتياز امتحان تطبيقي، وتقرر لجنة التقييم على أساسه ما إذا كان المترشح بحاجة إلى تكوين تكميلي".

 

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