حجز (10) كلغ من القنب الهندي (110) مليون سنتيم بالعاصمة





أطاحت مصالح أمن ولاية الجزائر بجمعية أشرار تتاجر في المخدرات و الأقراص المؤثرة عقليا حيث تمّ توقيف عشرة (10) أشخاص مشتبه فيهم، مع حجز (10) كلغ من "القنب الهندي"، (110) مليون سنتيم تعدّ من عائدات المتاجرة في المخدرات، (13) هاتف نقال، مجموعة من الأسلحة البيضاء وميزان الكتروني.

قضية الحال عالجتها مصالح أمن المقاطعة الإدارية لحسين داي وذلك على إثر معلومة أمنية مفادها قيام أخوين بترويج المخدرات و المؤثرات العقلية على مستوى إقامتهما، استنادا لإذن قضائي بتفتيش المنزل صادر عن السيد كيل الجمهورية المختص إقليميا، باشرت عناصر الشرطة مهامها من خلال تطويق مكان تواجد المشتبه فيهم الذين ابدوا مقاومة عنيفة تجاه أفراد الأمن، إلا أن الخطة المحكمة التي وضعت تكللت بالنجاح من خلال حجز (09) كلغ من القنب الهندي بغرفة أحد المشتبه فيهم، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره (52) مليون سنتيم، كما تمّ حجز بالغرفة الثانية على كمية من القنب الهندي وزنها واحد (01) كلغ، (50) قرص مهلوس، مبلغ مالي قدره (55) مليون سنتيم، أسلحة بيضاء و ميزان الكتروني مع توقيف عدد من المشتبه فيهم كانوا بعين المكان، بعدها مباشرة قامت عناصر الأمن بتوقيف مشتبه فيه كان في حالة فرار، صرّح أن المخدرات التي تمّ ضبطها بغرفته، قد اشتراها من عند أحد معارفه بمبلغ مالي قدره (260) مليون سنتيم، في حين وفي وقت لاحق تمّكنت عناصر الشرطة من توقيف مشتبه فيه آخر بحوزته (16) غرام من القنب الهندي ومبلغ مالي قدره (02) مليون سنتيم.

بعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تمّ تقديم المشتبه فيهما على الجهات القضائية للنظر في قضيتهم.

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