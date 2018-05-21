هزة أرضية تضرب ولاية المسيلة
سجل، اليوم الإثنين، مركز البحث في علم الفيزياء والجيوفيزياء والفلك، هزة أرضية على مستوى ولاية المسلة. وحسب بيان للمركز نشره على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، فإن الهزة التي سجلت في حدود الساعة الواحدة و11 دقيقة ظهرا، بلغت شدتها 3.4 درجة على سلم ريشتر. وأبرز ذات البيان، بأن مركز الهزة حدد بـ 3 كلم جنوب شرق أولاد منصور.
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