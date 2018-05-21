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21/05/2018 15:50:00

الإطاحة بمزوّري الوصفات الطبية بالعاصمة


       ألقت مصالح أمن ولاية الجزائر، القبض على ثلاثة (03) أشخاص مشتبه فيهم عن تهمة التزوير واستعمال المزوّر في وصفة طبيّة للحصول على مؤثرات عقلية، قصد المتاجرة فيها.

        تمكنت مصالح أمن المقاطعة الإدارية لبئر مراد رايس من القبض على ثلاثة (03) أشخاص مشتبه فيهم عن تهمة التزوير واستعمال المزوّر في وصفة طبيّة للحصول على مؤثرات عقلية قصد المتاجرة فيها، القضية انطلقت عندما تلقى طبيب مختص في الأمراض العقلية و النفسية اتصالا هاتفيا من أحد الصيادلة، يخبره فيها عن تقدم شخص إلى الصيدلية بحوزته وصفة طبيّة مشبوهة بها ختم خاص به لغرض الحصول على أدوية متمثلة في مؤثرات عقلية، ليعلم بعدها مصالح الأمن أنه قد ضرب موعدا للمشتبه فيه لاعطاءه ما طلب، بعد عملية ترصد تم توقيفه وبع إخضاعه لعملية تلمس جسدي، عثر بداخل سترته على الوصفة الطبية محل الشبهة، ليتم مصادرتها وتحويل المشتبه فيه إلى مقر الشرطة للتحقيق معه، حيث صرح انه استلم الوصفة من عند صديقه الذي قام بملئها وتدوين هويته عليها، واتفقا على اقتسام المؤثرات العقلية بعد أن يقوم هو باقتنائها من الصيدلية، بتحديد هوية المشتبه فيه الثاني الذي تبين انه مسبوق قضائيا، تم استدراجه وتوقيفه، بعد مواجهته بما نسب إليه من أفعال، اقرّ بان الوصفة الطبية المسترجعة من عند صديقه، هو من احضرها فارغة واتفق معه على تقاسم الأدوية المدونة على الوصفة مؤكدا في السياق ذاته انه اشتراها بمبلغ (2000) دينار من عند مشتبه فيه آخر يعد من معارفه والذي تم توقيفه لاحقا من قبل عناصر الأمن.

        بعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تمّ تقديم المشتبه فيهما على الجهات القضائية للنظر في ملفاتهم.

 

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