

حجز (10) كلغ من القنب الهندي (110) مليون سنتيم بالعاصمة أطاحت مصالح أمن ولاية الجزائر بجمعية أشرار تتاجر في المخدرات و الأقراص المؤثرة عقليا حيث تمّ توقيف عشرة (10) أشخاص مشتبه فيهم،



هزة أرضية تضرب ولاية المسيلة سجل، اليوم الإثنين، مركز البحث في علم الفيزياء والجيوفيزياء والفلك، هزة أرضية على مستوى ولاية المسلة. وحسب بيان للمركز نشره على صفحته على موقع التواصل



الإطاحة بمزوّري الوصفات الطبية بالعاصمة ألقت مصالح أمن ولاية الجزائر، القبض على ثلاثة (03) أشخاص مشتبه فيهم عن تهمة التزوير واستعمال المزوّر في وصفة طبيّة للحصول على



توقيف 7 غطاسين دون رخصة بقالمة إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقف حراس السواحل يوم 20 ماي 2018 بالقالة، سبعة (07) غطاسين دون رخصة، وضبطوا أجهزة محظورة لصيد المرجان ومعدات للغطس،



اة شخص واربعة اخرين في.. حالة حرجة من جراء الحادث المروري بثنية الحد توفي شخص وأصيب أربعة آخرين بجروح خطيرة على اثر حادث مرور وقع اليوم الأحد بالطريق الوطني رقم 14 في شطره الرابط بين بلديتي ثنية الحد



البويرة : استلام مسرح الهواء الطلق للمدينة جويلية القادم سيتم استلام و دخول مشروع مسرح الهواء الطلق لمدينة البويرة حيز الخدمة في جولية القادم بعد عدة أشهر من الانتظار علما أنه تم بعث أشغاله



صناعات إلكترونية : تصنيع نهائيات الدفع الإلكتروني ابتداء من يونيو المقبل ستشرع المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية لسيدي بلعباس من خلال مصنعها الجديد للإدماج الالكتروني الذي وضع حيز الخدمة مؤخرا في تصنيع نهائيات الدفع الإلكتروني ابتداء من



توقيف تاجر مخدرات وحجز (22.480) كيلوغرام من الكيف المعالج بباتنة أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، يوم 19 ماي 2018 بباتنة ، تاجر (01) مخدرات على متن مركبة سياحية، وحجزت (22.480) كيلوغرام من الكيف المعالج، في حين



إفطار جماعي على مستوى الحاجز الأمني " الهضبة " ببئر خادم أقامت مصالح أمن ولاية الجزائر مائدة إفطار جماعي على مستوى الحاجز الأمني " الهضبة " ببئر خادم بالجزائر العاصمة وكذا الحراش، حيث