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21/05/2018 15:03:00

توقيف 7 غطاسين دون رخصة بقالمة


 إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقف حراس السواحل يوم 20 ماي 2018 بالقالة، سبعة (07) غطاسين دون رخصة، وضبطوا أجهزة محظورة لصيد المرجان ومعدات للغطس، فيما ضبط عناصر الدرك الوطني ثلاثة (03) بنادق صيد وكمية من الذخيرة (1000 خرطوشة) بخنشلة. من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل بعين تموشنت، محاولة هجرة غير شرعية لـ (43) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف (21) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بورقلة وتلمسان.

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