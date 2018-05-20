

اة شخص واربعة اخرين في.. حالة حرجة من جراء الحادث المروري بثنية الحد توفي شخص وأصيب أربعة آخرون بجروح خطيرة على اثر حادث مرور وقع اليوم الأحد بالطريق الوطني رقم 14 في شطره الرابط بين بلديتي ثنية الحد



البويرة : استلام مسرح الهواء الطلق للمدينة جويلية القادم سيتم استلام و دخول مشروع مسرح الهواء الطلق لمدينة البويرة حيز الخدمة في جولية القادم بعد عدة أشهر من الانتظار علما أنه تم بعث أشغاله



صناعات إلكترونية : تصنيع نهائيات الدفع الإلكتروني ابتداء من يونيو المقبل ستشرع المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية لسيدي بلعباس من خلال مصنعها الجديد للإدماج الالكتروني الذي وضع حيز الخدمة مؤخرا في تصنيع نهائيات الدفع الإلكتروني ابتداء من



توقيف تاجر مخدرات وحجز (22.480) كيلوغرام من الكيف المعالج بباتنة أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، يوم 19 ماي 2018 بباتنة ، تاجر (01) مخدرات على متن مركبة سياحية، وحجزت (22.480) كيلوغرام من الكيف المعالج، في حين



إفطار جماعي على مستوى الحاجز الأمني " الهضبة " ببئر خادم أقامت مصالح أمن ولاية الجزائر مائدة إفطار جماعي على مستوى الحاجز الأمني " الهضبة " ببئر خادم بالجزائر العاصمة وكذا الحراش، حيث



مساهل يترأس غدا الاجتماع الوزاري الثلاثي حول ليبيا سيترأس وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل ، غدا اجتماعا وزاريا ثلاثيا يضم كلا من الجزائر ومصر وتونس حول ليبيا بمشاركة وزيري الشؤون الخارجية المري



عباس يدخل المستشفى للمرة الـ3 في أقل من أسبوع أعلن مسؤولون فلسطينيون أن الرئيس محمود عباس دخل اليوم المستشفى وذلك للمرة الثالثة خلال أقل من أسبوع حسب وكالة "رويترز"، وكان الرئيس الفلسطيني البالغ من



وزارة الدفاع: توقيف تاجر مخدرات وحجز أكثر من 22 كلغ من الكيف المعالج بباتنة أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، أمس بباتنة، تاجر مخدرات على متن مركبة سياحية وحجزت 22.480 كيلوغرام من الكيف المعالج، حسبما أفاد به اليوم بيان



ميهوبي: "برامج ثقافية واعدة ستجسد مع اليونسكو" كشف وزير الثقافة عز الدين ميهوبي عن مشاريع ثقافية سيتم تجسيدها مع مكتب اليونسكو بدءا بمشاركتها في فعاليات شهر التراث اللامادي الإفريقي الذي سينظم بمقر