اة شخص واربعة اخرين في.. حالة حرجة من جراء الحادث المروري بثنية الحد
توفي شخص وأصيب أربعة آخرون بجروح خطيرة على اثر حادث مرور وقع اليوم الأحد بالطريق الوطني رقم 14 في شطره الرابط بين بلديتي ثنية الحد واليوسفية(تيسمسيلت) حسبما علمناه من مصادر امنية. وأوضح ذات المصدر بأن الحادث الذي وقع بمنطقة "سيدي براجع" بالقرب من بلدية ثنية الحد نجم عن اصطدام تسلسلي لست عربات منهم ثلاث شاحنات مما تسبب في وفاة شخص يبلغ من 69 سنة على الفور أي بعين المكان فيما تراوحت اعمار الأربعة لاآخرين ما بين 22 و57 سنة) بجروح خطيرة استلزمت نقلهم إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بالمؤسسة العمومية الاستشفائية لثنية الحد. ووفق مصدر طبي من ذات المؤسسة لاستشفائية في أن المصابين لا يزالون تحت العناية الطبية الفائقة. ومن جهتها فتحت مصالح الجهات المختصة تحقيقا لمعرفة ملابسات هذا الحادث الذي يعد الثاني منذ حلول شهر رمضان الكريم.
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