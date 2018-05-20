توقيف تاجر مخدرات وحجز (22.480) كيلوغرام من الكيف المعالج بباتنة





أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، يوم 19 ماي 2018 بباتنة ، تاجر (01) مخدرات على متن مركبة سياحية، وحجزت (22.480) كيلوغرام من الكيف المعالج، في حين ضبطت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي بعين قزام، مركبتين (02) رباعيتي الدفع محملتين بـ (13) قنطار من المواد الغذائية الموجهة للتهريب.

في نفس السياق، ضبط عناصر الدرك الوطني بتلمسان، (135) كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما أوقف حراس السواحل بالقالة/ن.ع.5، غطاسا (01) بدون رخصة، وحجزوا أربع (04) آلات محظورة لصيد المرجان ومعدات للغطس. من جهة أخرى، أحبطت وحدة لحراس السواحل بوهران/ن.ع.2، محاولة هجرة غير شرعية لـ (03) أشخاص كانوا على متن قارب تقليدي الصنع، فيما تم توقيف (08) مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان ووهران.

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