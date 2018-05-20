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20/05/2018 15:15:00

إفطار جماعي على مستوى الحاجز الأمني " الهضبة " ببئر خادم


        أقامت مصالح أمن ولاية الجزائر مائدة إفطار جماعي على مستوى الحاجز الأمني " الهضبة " ببئر خادم بالجزائر العاصمة وكذا الحراش، حيث تم توزيع وجبات ساخنة لفائدة مستعملي الطريق، قصد التحسيس بضرورة احترام قانون المرور للحد من ظاهرة ارتفاع الحوادث خلال شهر رمضان المبارك.

         في هذا الإطار، نظمت مصالح أمن ولاية الجزائر خلال الثلاثة أيام الأولى من شهر رمضان، موائد إفطار جماعية لفائدة مستعملي الطريق السريع وذلك بمداخل ومخارج العاصمة على مستوى الحراش وبئر مراد رايس تحت شعار "رمضان بدون حوادث مرور"، حيث تمّ تقديم وجبات ساخنة للسائقين الذين استحسنوا المبادرة وثمّنوها خصوصا وأنها تتعلّق بالنفس البشرية وسبل المحافظة عليها.

        المبادرة التي ستتواصل طيلة الشهر المبارك، تندرج ضمن الحملات التحسيسية الرامية إلى" الحد من ظاهرة حوادث المرور الأليمة خلال الشهر الفضيل وكبح سلوكيات الإفراط في السرعة خلال الدقائق الأخيرة من الإفطار لتفادى نتائجها السلبية على الفرد و المجتمع، كما تعمل على أخلقة سلوك مستعملي الطريق قبيل اللحظات الأخيرة من الإفطار وإرساء ثقافة مرورية.

         تجدر الإشارة إلى أن المبادرة التي عكفت المديرية العامة للأمن الوطنية على إقامتها كل شهر رمضان والتي أصبحت تقليدا سنويا، غرضها إرساء ثقافة مرورية سليمة لدى المواطن، كما انّ جوهرها هو احترام قانون المرور وتطبيقه لتنظيم علاقات الأفراد وسلوكياتهم في المجتمع.

 


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