مساهل يترأس غدا الاجتماع الوزاري الثلاثي حول ليبيا
سيترأس وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل ، غدا اجتماعا وزاريا ثلاثيا يضم كلا من الجزائر ومصر وتونس حول ليبيا بمشاركة وزيري الشؤون الخارجية المري سامح شكري و التونسي خميس الجهيناوي. وأفاد اليوم بيان لوزارة الشؤون الخارجية أن هذا الاجتماع الجديد يندرج في إطار 'التشاور المستمر بين البلدان الثلاثة حول الوضع السائد في هذا البلد الشقيق والمجاور"، وبهذه المناسبة "سيستعرض الوزراء التطورات الأخيرة الحاصلة في ليبيا لاسيما على المستويين السياسي والأمني". كما سيبحثون "سبل تعميق جهود بلدانهم من أجل المساهمة في تسريع مسار تسوية الأزمة في إطار مرافقة الليبيين عن طريق الحوار والمصالحة"، يضيف البيان.
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