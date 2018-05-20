وزارة الدفاع: توقيف تاجر مخدرات وحجز أكثر من 22 كلغ من الكيف المعالج بباتنة





أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، أمس بباتنة، تاجر مخدرات على متن مركبة سياحية وحجزت 22.480 كيلوغرام من الكيف المعالج، حسبما أفاد به اليوم بيان لوزارة الدفاع الوطني. وأوضح نفس المصدر أنه "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، يوم 19 مايو 2018 بباتنة (الناحية العسكرية الخامسة)، تاجر مخدرات على متن مركبة سياحية وحجزت 22.480 كيلوغرام من الكيف المعالج، في حين ضبطت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي بعين قزام (الناحية العسكرية السادسة) مركبتين (2) رباعيتي الدفع محملتين بـ 13 قنطار من المواد الغذائية الموجهة للتهريب". وفي نفس السياق، ضبط عناصر الدرك الوطني بتلمسان (الناحية العسكرية الثانية ) "135 كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما أوقف حراس السواحل بالقالة (الناحية العسكرية الخامسة)، غطاسا بدون رخصة وحجزوا أربع (4) آلات محظورة لصيد المرجان ومعدات للغطس". من جهة أخرى، أحبطت وحدة لحراس السواحل بوهران (الناحية العسكرية الثانية ) "محاولة هجرة غير شرعية لـ 3 أشخاص كانوا على متن قارب تقليدي الصنع، فيما تم توقيف 8 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان ووهران".

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