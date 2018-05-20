سحــب استدعـاءات بكـالـوريا 2018 ابتــداء مـن الـرابعة مســاء





تنطلق اليوم عملية سحب وطبع استدعاءات بكالوريا 2018 على موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات bac.onec.dz على أن تدوم إلى غاية انطلاق امتحان شهادة البكالوريا. وأوضحت وزيرة التربية نورية بن غبريت على صفحتها الرسمية اليوم أن سحب وطبع استدعاءات بكالوريا 2018 ستنطلق اليوم ابتداء من الساعة الرابعة زوالا على موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات: bac.onec.dz وهو نفس الموقع الذي تم التسجيل من خلاله. وتمتد عملية سحب الاستدعاءات إلى غاية الـ25 جوان 2018 تاريخ إجراء امتحان البكالوريا. وتجدر الإشارة إلى أن عدد المترشحين المقبلين على امتحان شهادة البكالوريا شهد انخفاضا بـ 7.31 بالمائة مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغ 709548 مترشح على أن تعلن النتائج ابتداء من 22 جويلية المقبل.

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