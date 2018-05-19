حادث مرور مؤلم على طول الطريق ثنية الحد العيون
توفي شخص وأصيب اثنان آخران بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور مؤلم وقع اليوم السبت بالطريق الوطني رقم 14 على طول الشطر الرابط بين بلديتي العيون ثنية الحد لولاية تيسمسيلت واستنادا للشهود العيان بعين المكان يرجح ان الحادث وقع عن جراء اصطدام مباشر بين شاحنتين وسيارة وهو ما أدى إلى وفاة سائق إحدى الشاحنتين على الفور فيما أصيب الشخصان الذان كان على متن السيارة السياحية بجروح ليست بالخطيرة الا انه تم نقلهم على جناح السرعة الى العيادة المتعددة الخدمات ببلدية العيون وحسب المعلومات التي هي بحوزتنا أكدت ان الجرحى حلتهما لا تستدعي لخطورة كبيرة فيما تولت الجهات المختصة تحقيقا حول ملابسات الحادث.للاشارة المتوفي يبلغ من العمر 19 سنة مقيم ببلدية العيون ولاية تيسمسيلت رحمه الله
عدد القراءات 10 مرة | قراءات اليوم 10 مرة
طالع أيضا الوطني
جديد الأخبار
- عريبي يطالب بأنصاف متقاعدي الجيش الوطني الشعبي
- عريبي يقترح إعفاء آلاف الشباب من "الخدمة الوطنية"
- التنازل عن أسهم "مجمع الخبر" لفائدة "ناس برود": هيئة الدفاع تعلن انسحابها الجماعي من القضية
- دعوة لتحويل منزل اجتماع مجموعة 22 لمتحف وطني
- عبد الحكيم بطاش، رئيس بلدية الجزائر الوسطى اقلاني التوجه
التعليقات (0 منشور):
أضف تعليقك