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19/05/2018 14:31:00

توقيف ثلاثة اشخاص بحوزتهم اسلحة


على اثر دورية  اعتيادية على طول الشريط الحدودي بجانت .اوأوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، اليوم السبت 19 ماي 2018، ثلاثة (03) أشخاص كانوا على متن مركبة رباعية الدفع وبحوزتهم مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة و(900) لتر من الوقود.

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