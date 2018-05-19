

استنادا للانباء دبابات اسرائلية تقصف مناطق جنوب سوريا نقلت وكالة "الأناضول" التركية عن مصادر محلية سورية أن دبابات إسرائيلية متمركزة في منطقة الجولان المحتلة، قصفت صباح اليوم السبت مواقع لـ"حزب الله" اللبناني جنوب سوريا.



توقيف ثلاثة اشخاص بحوزتهم اسلحة على اثر دورية اعتيادية على طول الشريط الحدودي بجانت .اوأوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، اليوم السبت 19 ماي 2018، ثلاثة (03) أشخاص كانوا على متن



رئيس الجمهوري لابد من ابعاد المدرسة والجامعة عن الصراعات والمصالح والايديولوجيات دعا رئيس الجمهورية, السيد عبد العزيز بوتفليقة اليوم السبت, الى إبعاد المدرسة والجامعة عن الصراعات والمصالح والإيديولوجيات والمنافسة السياسية. وقال رئيس الجمهورية في رسالة له



خنان عشراوي ترحب بقرار مجلس حقوق الانسان لعقد جلسة طارئة رحبت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية, حنان عشراوي, اليوم السبت, بتصويت مجلس حقوق الإنسان, التابع للأمم المتحدة في جلسته الطارئة التي عقدت أمس الجمعة,



قوة أمنية القت القبض على قيادي في تنظيم "داعش" أعلنت وزارة الداخلية اليمنية اليوم السبت أن قوة أمنية القت القبض على قيادي في تنظيم الدولة الاسلامية "داعش" ومطلوبين أخرين في محافظة لحج 377 كلم



أشبال الأمة بسطيف يتوجون بنهائي مسابقة بين الثانويات في طبعتها الثالثة شهد الدور النهائي للطبعة الثالثة لمنافسة "بين الثانويات"، تتويج مدرسة أشبال الأمة بسطيف/ن.ع.5 بلقب هذه المنافسة على حساب منتخب ثانويات سكيكدة، بنتيجة (42 نقطة) مقابل



جلاب: إطمئنوا الأسعار ستشهد تراجعا خلال أيام أكد وزير التجارة ،سعيد جلاب ، أن أسعار المواد الغذائية و الخضر و الفواكه منخفضة بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 30 % في الأسواق



مشروع قانون "القضاء العسكري" على طاولة البرلمان غدا يستأنف المجلس الشعبي الوطني جلساته العلنية ،غدا، بمناقشة مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر 71- 28 المعدل والمتمم المتضمن قانون القضاء العسكري. وسيواصل المجلس أشغاله، يوم الاثنين



زيادات في تكاليف جواز السفر وبطاقة التعريف ورخصة السياقة تتضمن النسخة الجديدة لمشروع قانون المالية التكميلي 2018، والذي وافقت الحكومة عليه أمس الأول ، زيادات في الرسوم على جواز السفر البيومتري، وبطاقة التعريف الوطنية