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19/05/2018 13:03:00

أشبال الأمة بسطيف يتوجون بنهائي مسابقة بين الثانويات في طبعتها الثالثة


 شهد الدور النهائي للطبعة الثالثة لمنافسة "بين الثانويات"، تتويج مدرسة أشبال الأمة بسطيف/ن.ع.5 بلقب هذه المنافسة على حساب منتخب ثانويات سكيكدة، بنتيجة (42 نقطة) مقابل (35,5 نقطة).

يأتي هذا التتويج بعد جملة من الأدوار التصفوية على المستوى الوطني، ليؤكد نوعية التكوين الذي تضمنه مؤسسات التكوين في الجيش الوطني الشعبي لاسيما في مدارس أشبال الأمة التي تعتبر الخزان الذي لا ينضب لإطارات المستقبل. ويضاف هذا التتويج إلى جملة النتائج الممتازة التي تُحققها مدارس أشبال الأمة في الامتحانات النهائية لمختلف الأطوار التعليمية، بفضل الدعم والحرص الدائمين للقيادة العليا للجيش الوطني الشعبي التي وفرت جميع مسببات وعوامل النجاح لمدارس أشبال الأمة. للإشارة، عرف هذا الحفل الختامي الذي تم تنظيمه يوم الجمعة 18 ماي 2018 على الساعة العاشرة مساء بمقر الإذاعة الجزائرية، حضور كل من السيدة وزيرة التربية الوطنية والسيد وزير الاتصال واللواء مدير مدارس أشبال الأمة واللواء مدير الإيصال والإعلام والتوجيه والمدير العام للإذاعة الجزائرية.

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