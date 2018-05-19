

جلاب: إطمئنوا الأسعار ستشهد تراجعا خلال أيام أكد وزير التجارة ،سعيد جلاب ، أن أسعار المواد الغذائية و الخضر و الفواكه منخفضة بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 30 % في الأسواق



مشروع قانون "القضاء العسكري" على طاولة البرلمان غدا يستأنف المجلس الشعبي الوطني جلساته العلنية ،غدا، بمناقشة مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر 71- 28 المعدل والمتمم المتضمن قانون القضاء العسكري. وسيواصل المجلس أشغاله، يوم الاثنين



زيادات في تكاليف جواز السفر وبطاقة التعريف ورخصة السياقة تتضمن النسخة الجديدة لمشروع قانون المالية التكميلي 2018، والذي وافقت الحكومة عليه أمس الأول ، زيادات في الرسوم على جواز السفر البيومتري، وبطاقة التعريف الوطنية



حسبلاوي يشارك في أشغال الجمعية العامة العالمية للصحة يشارك وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الأستاذ ،مختار حسبلاوي، على رأس وفد هام في أشغال الدورة الـ 71 للجمعية العالمية للصحة المقرر إجرائها ما بين



زمالي: إجراءات خاصة لتسهيل إدماج طلبي العمل في ولايات الجنوب أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، بالجزائر العاصمة، أن الإجراءات الخاصة التي تم اتخاذها لضمان التسيير "الشفاف والصارم" لسوق الشغل، تهدف إلى تسهيل



مساهل يدعو المجتمع الدولي إلى انصاف الفلسطينيين جدد وزير الشؤون الخارجية ،عبد القادر مساهل،بالقاهرة "إدانة الجزائر الشديدة لما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني المدنيين العزل من جرائم ممنهجة, ترقى إلى جرائم حرب,



بدوي : الدولة ستتصدى بقوة القانون للبنايات الفوضوية · تسجيل 3491 مخالفة خلال الثلاثي الأول لـ 2018 أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, نور الدين بدوي, حرص السلطات العمومية على القضاء نهائيا على



بن صالح : "موقف الجزائر ثابت اتجاه القضية الفلسطينية" تحادث رئيس مجلس الأمة ،عبد القادر بن صالح،أمس، بمدينة إسطنبول التركية،مع رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، مجددا موقف الجزائربقيادة فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز



عيسى يغلق أبواب "فوضى الفتاوى" أعلن وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، أمس، أنه تقرر فتح رقم أخضر أمام الجزائريين لأخذ الفتوى من أئمة جزائريين، لسد باب "فوضى الفتاوى" خاصة