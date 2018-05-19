مشروع قانون "القضاء العسكري" على طاولة البرلمان غدا
يستأنف المجلس الشعبي الوطني جلساته العلنية ،غدا، بمناقشة مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر 71- 28 المعدل والمتمم المتضمن قانون القضاء العسكري. وسيواصل المجلس أشغاله، يوم الاثنين 21 ماي، بمناقشة مشروع قانون النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، على أن تتم مناقشة مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية يوم الأربعاء 23 ماي 2018. وسيتم التصويت على المشاريع الثلاثة في جلسة علنية ستعقد يوم الاثنين 4 جوان 2018 .
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