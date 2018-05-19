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19/05/2018 11:09:00

زيادات في تكاليف جواز السفر وبطاقة التعريف ورخصة السياقة


تتضمن النسخة الجديدة لمشروع قانون المالية التكميلي 2018، والذي وافقت الحكومة عليه أمس الأول ، زيادات في الرسوم على جواز السفر البيومتري، وبطاقة التعريف الوطنية البيومترية ورخصة السياقة. وينص المشروع على رفع رسوم الطوابع لجواز السفر البيومتري من 28 صفحة من 6 آلاف دينار إلى 10 آلاف دينار، وجواز السفر المكون من 48 صفحة فترتفع رسومه من 12 ألف دينار إلى 50 ألف دينار. أما جوازات السفر التي تستخرج في وقت قصير فترتفع الرسوم بالنسبة لها من 25 ألف دينار إلى 30 لف دينار للجواز من 28 صفحة، ومن 60 ألف إلى 150 ألف دينار للجواز من 48 صفحة. وبحسب المشروع فإن الغرض من هذه الزيادات هو تلبية حاجيات مصالح وزارة الداخلية حتى تتمكن من تقديم الجوازات في ظروف جيدة، كما تهدف إلى التغطية المالية لإعداد جوازات السفر التي تأثرت بالتكاليف الإضافية الناتجة بشكل خاص عن استخدام برمجيات الكمبيوتر. كما ينص المشروع الثاني لقانون المالية التكميلي 2018 على رفع رسوم الطوابع لاستصدار بطاقة التعريف البومترية الالكترونية إلى 2500 دينار، كما نقرأ في المادة 140 مكرر منه.ويرى نص المشروع أن صناعة بطاقات التعريف البيومترية تتسبب في تكاليف إضافية، بسبب استخدام تقنيات جديدة (برامج الكمبيوتر وبراءات اختراعها) التي تدعمها الخزينة العمويمة، وهذا الجهد المالي للدولة يستحق أن يكون مصحوبا بمساهمة المواطنين المستفيدين من هذه الوثيقة. وبالنسبة لرخصة السياقة، فينص المشروع على زيادة في رسوم استخراج رخصة السياقة إلى 15 ألف دينار لرخصة سياقة المركبات خفيفة الوزن، و 30 ألف دينار لرخصة قيادة المركبات الثقيلة.

 

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