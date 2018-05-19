حسبلاوي يشارك في أشغال الجمعية العامة العالمية للصحة
يشارك وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الأستاذ ،مختار حسبلاوي، على رأس وفد هام في أشغال الدورة الـ 71 للجمعية العالمية للصحة المقرر إجرائها ما بين 21 و26 ماي الجاري بجنيف (سويسرا) . وأفاد بيان للوزارة، أول أمس، أن الوزير سيترأس اليوم الوفد الجزائري المشارك في اجتماع مجموعة العمل التابعة للجنة الفنية المتخصصة المعنية بالصحة والسكان ومكافحة المخدرات من أجل دراسة مشروع معاهدة إنشاء وكالة الأدوية الإفريقية وذلك بمقتضى المعاهدة الموقعة من قبل رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي. ويتمثل الهدف الرئيسي للوكالة -يضيف ذات البيان- في "تحسين الوصول إلى منتجات صيدلانية ذات جودة عالية إلى جميع أنحاء القارة الإفريقية" حيث ستسهر الوكالة على "ضمان تجانس تشريعات الدول الأعضاء في المجال الصيدلاني قصد تكامل وتثمين الموارد المتاحة في القارة".
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