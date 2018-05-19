الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
19/05/2018 10:54:00

زمالي: إجراءات خاصة لتسهيل إدماج طلبي العمل في ولايات الجنوب


أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، بالجزائر العاصمة، أن الإجراءات الخاصة التي تم اتخاذها لضمان التسيير "الشفاف والصارم" لسوق الشغل، تهدف إلى تسهيل إدماج طالبي العمل في ولايات الجنوب. وفي رده على سؤال للنائب محمد لهيزة في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، حول التشغيل في ولاية اليزي، ذكر زمالي أن وزارة العمل قامت بتاريخ 11 يناير 2017 بتطبيق المنشور الوزاري المشترك المتعلق بالإجراءات الخاصة في مجال تشغيل اليد العاملة وتعزيز التكوين عن طريق التمهين في و4 ولايات بالجنوب، موضحا أن هذا المنشور الذي يهدف إلى "ضمان المزيد من التسيير الشفاف والصارم لسوق الشغل وتسهيل إدماج طالبي العمل، بدأ تنفيذه بصفة تدريجية على مستوى ولاية اليزي قبل تعميمه على كافة ولايات الجنوب". وقال الوزير إن ولايات الجنوب "شهدت خلال السنوات الأخيرة، بفعل المبادرات التي اتخذتها الحكومة، عدة تدابير تخص التشغيل وذلك في إطار تنفيذ المخطط الوطني لترقية التشغيل ومحاربة البطالة المصادق عليها سنة 2008 وكذا من خلال تعليمة الوزير الأول المؤرخة في 11 مارس 2013 المتعلقة بتسيير التشغيل بالجنوب التي تشدد على مبدأ الشفافية في تسيير سوق العمل وتعزيز المراقبة"، مبرزا أن هذه الإجراءات "تؤكد على الإرادة السياسية في محاربة البطالة، لا سيما عند الشباب في ولايات الجنوب"، مؤكدا أن "تسيير سوق العمل في جنوب الوطن يحكمه نظام خاص تم إرساؤه بفضل هذه التعليمة، لا سيما لتلبية احتياجات الشركات المتواجدة في الجنوب من اليد العاملة، وذلك من خلال منح الأولوية في تشغيل اليد العاملة المحلية".

 

عدد القراءات 2 مرة | قراءات اليوم 2 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

حسبلاوي يشارك في أشغال الجمعية العامة العالمية للصحة

يشارك وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الأستاذ ،مختار حسبلاوي، على رأس وفد هام في أشغال الدورة الـ 71 للجمعية العالمية للصحة المقرر إجرائها ما بين
image

زمالي: إجراءات خاصة لتسهيل إدماج طلبي العمل في ولايات الجنوب

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، بالجزائر العاصمة، أن الإجراءات الخاصة التي تم اتخاذها لضمان التسيير "الشفاف والصارم" لسوق الشغل، تهدف إلى تسهيل
image

مساهل يدعو المجتمع الدولي إلى انصاف الفلسطينيين

جدد وزير الشؤون الخارجية ،عبد القادر مساهل،بالقاهرة "إدانة الجزائر الشديدة لما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني المدنيين العزل من جرائم ممنهجة, ترقى إلى جرائم حرب,
image

بدوي : الدولة ستتصدى بقوة القانون للبنايات الفوضوية

·      تسجيل 3491 مخالفة خلال الثلاثي الأول لـ 2018 أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة  العمرانية, نور الدين بدوي, حرص السلطات  العمومية على القضاء نهائيا على
image

بن صالح : "موقف الجزائر ثابت اتجاه القضية الفلسطينية"

تحادث رئيس مجلس الأمة ،عبد القادر بن صالح،أمس، بمدينة إسطنبول التركية،مع رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، مجددا موقف الجزائربقيادة فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز
image

عيسى يغلق أبواب "فوضى الفتاوى"

أعلن  وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، أمس،  أنه تقرر فتح رقم أخضر أمام الجزائريين لأخذ الفتوى من أئمة جزائريين، لسد باب "فوضى الفتاوى" خاصة
image

خطبة جمعة موحدة في مساجد الجمهورية نصرة للقدس

تحدث خطباء المساجد بالعاصمة ،أمس، خلال أول جمعة من شهر رمضان الفضيل عن القضية الفلسطينية  ، حيث تطرقت أغلب المساجد للوضع في غزّة، ووصفوا المواقف
image

كلمة عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة ممثل رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة باسطنبول

القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقدة باسطنبول يوم 18ماي2018 حول التطورات الخطيرة في فلسطين
image

القمة الإسلامية تندد بفظاعات إسرائيل وتهدد بإجراءات ضد دول تنقل سفاراتها إلى القدس عاصمة فلسطين

دعت القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي حول فلسطين لاتخاذ إجراءات اقتصادية وسياسية ضد الدول التي ستنقل سفاراتها إلى القدس، ولإرسال قوات خاصة لحماية سكان غزة.
image

اردوغان يتأسف

أردوغان: إذا لم نستطع حماية القدس قبلتنا الأولى فلا يمكننا النظر بثقة إلى مستقبل مكة المكرمة  
قيم هذا المقال
0