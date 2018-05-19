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19/05/2018 10:41:00

عيسى يغلق أبواب "فوضى الفتاوى"


أعلن  وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، أمس،  أنه تقرر فتح رقم أخضر أمام الجزائريين لأخذ الفتوى من أئمة جزائريين، لسد باب "فوضى الفتاوى" خاصة المستورة من الخارج . وكشف محمد عيسى على صفحته الرسمي الـ "فيسبوك " عن رقم أخضر “1088” موجّه للجزائريين في شهر رمضان،  حيث يتمثل في مداومة اللجنة الوطنية للفتوى خلال شهر رمضان التي ستكون مستمرة ابتداء من الساعة التاسعة إلى غاية الساعة السابعة مساءً ومن الساعة التاسعة  ليلا إلى غاية وقت الفجر وذلك على الرقم الأخضر 1088، وقال إنه " يمكن الإتصال بالرقم الأخضر من خلال الهاتف الثابت، في انتظار التحاق متعاملي الهاتف النقال، حسب ما أعلن عنه الوزير محمد عيسى ". ويرى بعض المتابعين للشأن الديني  أن  المجهودات التي تقوم بها الجزائر في مجال الفتوى, نتيجة الفوضى التي تعم هذا المجال من انتشار مذاهب دخيلة ومفتين عبر القنوات الأجنبية حيث تسعى وزارة الشؤون الدينية  إلى غلق الباب أمام الإنتقادات التي تطال وزارته بسبب غياب جهة رسمية تتولى تقديم الفتاوى للجزائريين. ويأتي  غلق باب فوضى الفتاوى في الجزائر  فإن  وزارة عيسى قد أكدت أن  الخطاب الديني في وسائل الإعلام بحاجة إلى توجيه، وأن تتم مرافقته من طرف أئمة وزارة الشؤون الدينية, فيأتي هذا في  حين تسعى الحكومة  إلى إقناع عائلة الإعلام بإعداد ميثاق شرف، يكون التزاما ذاتيا منها، على أن يكون خطابها لتعزيز المرجعية الدينية الوطنية، وتأمين الجزائر فكريا، وتوفير الانسجام الاجتماعي في البلاد.

 

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