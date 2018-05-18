

اردوغان يتأسف أردوغان: إذا لم نستطع حماية القدس قبلتنا الأولى فلا يمكننا النظر بثقة إلى مستقبل مكة المكرمة



السيسي يأمر بفتح معبر رفح البري مع غزة طوال شهر رمضان نشر السيسي تدوينة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قال فيها: "أصدرت توجيهاتى للأجهزة المعنية باتخاذ ما يلزم لاستمرار فتح معبر رفح البري



انهيار صخري بمنعرجات قرطوفة تيارت - تسببت الأمطار المتساقطة على ولاية تيارت في الاونة الاخيرة في انهيار صخري قطع الطريق الوطني رقم 23 بين بلديتي قرطوفة وتيارت حسبما أفادت به



حجز 31كلغ من الكيف حجزت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي امس الخميس بمعسكر، واحد و تلاثون (31) كيلوغراما من الكيف المعالج و سيارتين(02) و أوقفت سبعة (07) تجار مخدرات.



بن صالح يشارك اليوم في القمة الاستثنائية لمنظمة المؤتمر الإسلامي حول فلسطين بإسطنبول يشارك رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح ممثلا لرئيس الجمهورية ، اليوم ، في القمة الاستثنائية لمنظمة المؤتمر الإسلامي التي تنعقد بمدينة إسطنبول التركية. وستكرس



حجز 31 كيلوغرام من الكيف المعالج وتوقيف 7 تجار مخدرات بمعسكر تمكنت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، أمس بمعسكر، من حجز 31 كيلوغرام من الكيف المعالج وتوقيف سبعة تجار مخدرات، حسبما أفاد به اليوم بيان لوزارة



السلطات الأمنية الفرنسية أفشلت محاولة اعتداء جديدة بعبوة ناسفة أو بمادة "سامة" أعلن جيرار كولومب وزير الداخلية الفرنسي اليوم الجمعة أن السلطات الأمنية الفرنسية أفشلت محاولة اعتداء جديدة بعبوة ناسفة أو بمادة "سامة" في البلاد, حيث تمكنت



مساهل حاضرا بالقمة الاستثنائية للتعاون الاسلامي بشأن غزة يشارك وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل اليوم الجمعة في اسطنبول في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الاسلامي التي تجري اليوم بدعوة من



جلاب: انخفاض أسعار الخضر و الفواكه في غضون الثلاثة أيام القادمة طمأن، أمس، وزير التجارة بالجزائر سعيد جلاب في تصريح للصحافة على هامش زيارته لكل من سوق الجملة للخضر والفواكه ببوفاريك بالبليدة (50 كلم غرب العاصمة