اردوغان يتأسف
أردوغان: إذا لم نستطع حماية القدس قبلتنا الأولى فلا يمكننا النظر بثقة إلى مستقبل مكة المكرمة
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