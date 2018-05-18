السيسي يأمر بفتح معبر رفح البري مع غزة طوال شهر رمضان
نشر السيسي تدوينة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قال فيها: "أصدرت توجيهاتى للأجهزة المعنية باتخاذ ما يلزم لاستمرار فتح معبر رفح البري طوال شهر رمضان المبارك وذلك لتخفيف الأعباء عن الأشقاء في قطاع غزة".وكانت السلطات المصرية قد قررت يوم الاثنين استمرار فتح معبر رفح لعبور الأفراد، والشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والمواد الإغاثية للفلسطينيين في قطاع غزة.وشملت المساعدات مواد غذائية وأدوية ومستلزمات طبية، لمستشفيات القطاع بعد إصابة مئات الفلسطينيين هناك خلال المواجهات التي وقعت على طول الحدود مع إسرائيل أثناء مشاركة آلاف الفلسطينيين في "مسيرة العودة الكبرى".
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