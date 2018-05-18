انهيار صخري بمنعرجات قرطوفة تيارت





- تسببت الأمطار المتساقطة على ولاية تيارت في الاونة الاخيرة في انهيار صخري قطع الطريق الوطني رقم 23 بين بلديتي قرطوفة وتيارت حسبما أفادت به اليوم الجمعة مصالح المجموعة الإقليمية للدرك الوطني لولاية تييارت. وأوضح ذات المصدر أن انهيارا صخريا وقع مساء أمس الخميس على بعد 500 متر عن الحجرة الكليومترية 120 على مستوى الطريق الوطني رقم 23 بين بلديتي قرطوفة وتيارت ادى الى قطع الطريق . وأشار ذات المصدر الى أن الانهيار تمثل في سقوط صخرة كبيرة الحجم أدت إلى قطع الطريق دون أن تخلف أية خسائر مادية أو بشرية وبعد إزاحة هذه الصخرة صبيحة اليوم الخميس تم الابقاء على الطريق مغلقا أمام حركة السير إلى غاية معالجة مشكل الصخور الصغيرة المتساقطة بين وقت وآخر وتجنب الأضرار التي قد تسببها. وأضاف ذات المصدر أنه وبعد التبليغ عن هذا الانهيار الصخري تنقلت مصالح فرقة الدرك الوطني بقرطوفة ومصالح الحماية المدنية ومديرية الأشغال العمومية إلى عين المكان حيث قضى عناصر من هذه الهيئات الليلة هناك و تم تحويل حركة السير نحو الطريق الوزن الثقيل المتواجد بين بلدتي قرطوفة ووادي ليلي إلى غاية معالجة المشكل نهائيا.

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