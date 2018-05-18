حجز 31كلغ من الكيف
حجزت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي امس الخميس بمعسكر، واحد و تلاثون (31) كيلوغراما من الكيف المعالج و سيارتين(02) و أوقفت سبعة (07) تجار مخدرات.
في سياق متصل، حجزت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بكل من سوق أهراس، تبسة و الطارف ، (10343) لتر من الوقود. كما حجزت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بتمنراست /ن.ع.6، جهازي(02) كشف عن المعادن، مطرقتي (02) ضغط و مولدين(02) كهربائيين.
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