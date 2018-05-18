بن صالح يشارك اليوم في القمة الاستثنائية لمنظمة المؤتمر الإسلامي حول فلسطين بإسطنبول
يشارك رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح ممثلا لرئيس الجمهورية ، اليوم ، في القمة الاستثنائية لمنظمة المؤتمر الإسلامي التي تنعقد بمدينة إسطنبول التركية. وستكرس أشغال هذه القمة لبحث آخر التطورات المسجلة على الساحة الفلسطينية. ورافق السيد بن صالح وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، الذي يشارك في اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي. للإشارة فإن أشغال القمة الاستثنائية على مستوى الخبراء قد انطلقت أمس.
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