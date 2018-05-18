

حجز 31كلغ من الكيف حجزت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي امس الخميس بمعسكر، واحد و تلاثون (31) كيلوغراما من الكيف المعالج و سيارتين(02) و أوقفت سبعة (07) تجار مخدرات.



بن صالح يشارك اليوم في القمة الاستثنائية لمنظمة المؤتمر الإسلامي حول فلسطين بإسطنبول يشارك رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح ممثلا لرئيس الجمهورية ، اليوم ، في القمة الاستثنائية لمنظمة المؤتمر الإسلامي التي تنعقد بمدينة إسطنبول التركية. وستكرس



حجز 31 كيلوغرام من الكيف المعالج وتوقيف 7 تجار مخدرات بمعسكر تمكنت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، أمس بمعسكر، من حجز 31 كيلوغرام من الكيف المعالج وتوقيف سبعة تجار مخدرات، حسبما أفاد به اليوم بيان لوزارة



السلطات الأمنية الفرنسية أفشلت محاولة اعتداء جديدة بعبوة ناسفة أو بمادة "سامة" أعلن جيرار كولومب وزير الداخلية الفرنسي اليوم الجمعة أن السلطات الأمنية الفرنسية أفشلت محاولة اعتداء جديدة بعبوة ناسفة أو بمادة "سامة" في البلاد, حيث تمكنت



مساهل حاضرا بالقمة الاستثنائية للتعاون الاسلامي بشأن غزة يشارك وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل اليوم الجمعة في اسطنبول في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الاسلامي التي تجري اليوم بدعوة من



جلاب: انخفاض أسعار الخضر و الفواكه في غضون الثلاثة أيام القادمة طمأن، أمس، وزير التجارة بالجزائر سعيد جلاب في تصريح للصحافة على هامش زيارته لكل من سوق الجملة للخضر والفواكه ببوفاريك بالبليدة (50 كلم غرب العاصمة



بمناسبة شهر رمضان: مؤسسة "ناس الخير" تنظم الطبعة الثامنة للمشروع الخيري "رانا هنا" تنظم مؤسسة "ناس الخير" الطبعة الثامنة للمشروع الخيري "رانا هنا" بمناسبة شهر رمضان، يشمل عدة عمليات خيرية لفائدة الفئات الضعيفة وذات الدخل المحدود وأوضح، أمس، بيان



دحلان يغازل دولة الامارات ويثني على جهود المصرين ...؟ قال محمد دحلان، إن العازفين على أوتار الفرقة لن ينالوا من علاقات شعبنا العظيم مع الأشقاء العرب، وان الناعقين في أبواق الفتنة لن ينالوا من صفاء ونقاء



لتنشيط السهرات الرمضانية: مسرحية "بدون عنوان" في جولة عبر عدة ولايات.. ابتداء من اليوم تشرع جمعية تعاونية "ورشة الباهية للمسرح والفنون" لوهران اعتبارا من اليوم في جولة فنية عبر مختلف ولايات الوطن لعرض مسرحيتها " بدون عنوان " لتنشيط