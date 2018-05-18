مساهل حاضرا بالقمة الاستثنائية للتعاون الاسلامي بشأن غزة
يشارك وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل اليوم الجمعة في اسطنبول في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الاسلامي التي تجري اليوم بدعوة من تركيا التي ترأس هذه المنظمة. الاجتماع خصص لدراسة النقاط المدرجة في جدول أعمال القمة و الاعلان الذي سيطرح على قمة رؤساء الدول و الحكومات و ما سيتوج هذه الاشغال.
عدد القراءات 11 مرة | قراءات اليوم 11 مرة
طالع أيضا الوطني
جديد الأخبار
- عريبي يطالب بأنصاف متقاعدي الجيش الوطني الشعبي
- عريبي يقترح إعفاء آلاف الشباب من "الخدمة الوطنية"
- التنازل عن أسهم "مجمع الخبر" لفائدة "ناس برود": هيئة الدفاع تعلن انسحابها الجماعي من القضية
- دعوة لتحويل منزل اجتماع مجموعة 22 لمتحف وطني
- عبد الحكيم بطاش، رئيس بلدية الجزائر الوسطى اقلاني التوجه
التعليقات (0 منشور):
أضف تعليقك