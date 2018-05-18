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18/05/2018 14:08:00

مساهل حاضرا بالقمة الاستثنائية للتعاون الاسلامي بشأن غزة


يشارك وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل اليوم الجمعة في اسطنبول في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الاسلامي التي تجري اليوم بدعوة من تركيا التي ترأس هذه المنظمة.  الاجتماع  خصص لدراسة النقاط المدرجة في جدول أعمال القمة و الاعلان الذي سيطرح على قمة رؤساء الدول و الحكومات و ما سيتوج هذه الاشغال.

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