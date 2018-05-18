جلاب: انخفاض أسعار الخضر و الفواكه في غضون الثلاثة أيام القادمة





طمأن، أمس، وزير التجارة بالجزائر سعيد جلاب في تصريح للصحافة على هامش زيارته لكل من سوق الجملة للخضر والفواكه ببوفاريك بالبليدة (50 كلم غرب العاصمة الجزائر) المواطنين بأن أسعار مختلف أنواع الخضر و الفواكه ستشهد خلال الثلاثة أيام القادمة انخفاضا خاصة تلك التي شهدت ارتفاعا محسوسا خلال الأيام الماضية على غرار الطماطم والكوسة. و أوضح جلاب و كذا سوقين تضامنيين في أول يوم من شهر رمضان أن "أسعار مختلف أنواع الخضر و الفواكه لم تشهد ارتفاعا كبيرا هذه السنة باستثناء الطماطم و الكوسة التي سجلت ارتفاعا محسوسا نظرا للطلب الكبير عليها". وتتراوح سعر هاتين المادتين على التوالي بسوق الجملة لبوفاريك بـ110 دج و 140 دج في حين استقرت أسعار كل من البطاطا و البازلاء في حدود 40 دج و البصل (25 دج) و الجزر (50 دج). و أضاف الوزير أنه "لمس عند زيارته لسوق الجملة للخضر و الفواكه ببوفاريك تسجيل وفرة معتبرة لمختلف المنتجات الفلاحية", داعيا المواطنين إلى الاستهلاك بعقلانية بهدف المساهمة في خفض الأسعار إلى جانب عدم اقتناء تلك المنتجات التي تشهد ارتفاعا كبيرا في الأسعار.

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