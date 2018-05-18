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18/05/2018 11:42:00

الفريق الوطني لكرة القدم في تدني مستمر


 لا احد يعرف اي مرتبة  يريد او يحبذ السادة المشرفين على  الفريق الوطني بحيث لايزال ابناء الناخب الوطني رابح ماجر يواصلون في السقوط المجزن من مرتبة الى اخرى استنادا لما  نشره امس الخميس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا), فبعدما فقد في شهر ابريل الفارط مركزين, تراجع في الترتيب الجديد لشهر مايو الحالي بمرتبتين اثنتين, ليحتل الصف ال64 عالميا. وتراجعت حصيلة نقاط الخضر في الترتيب الى 499 والتي كانت في الشهر الفارط تقدر ب 561, ويأتي ذلك على إثر الهزيمة التي تلقاها الفريق بقيادة الناخب الوطني رابح ماجر, على يد السعودية (2-0) في اللقاء الودي الذي جرى يوم الاربعاء الماضي بمدينة قادش الاسبانية. وفي غضون خمسة أشهر تقهقر المنتخب الوطني بسبع مراكز, حيث كان يتواجد في الصف 57 شهر يناير الفارط, ليجد نفسه في الرتبة ال64 خلال شهر مايو,

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