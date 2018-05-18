

الفريق الوطني لكرة القدم في تدني مستمر لا احد يعرف اي مرتبة يريد او يحبذ السادة المشرفين على الفريق الوطني بحيث لايزال ابناء الناخب الوطني رابح ماجر يواصلون في السقوط المجزن من



الرئيس عباس لن يشارك في قمة إسطنبول حول فلسطين غادر رئيس الوزراء الفلسطينيّ، رامي الحمد الله، اليوم الخميس، رام الله، متوجها إلى إسطنبول، للمشاركة في القمة الطارئة لمنظمة التعاون الإسلامي، بخصوص التطورات الخطيرة في



نتنياهو يكشف عن "تطورات إيجابية مفاجئة" مع "أبناء إسماعيل" كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن "تطورات إيجابية مفاجئة غير معروفة أحيانا للرأي العام" حصلت مؤخرا في العلاقات بين إسرائيل والدول العربية.



تعليمات لتسمية مقرات المؤسسات والهيئات الادارية على المستوى المحلي باللغة الامازيغية والعربية أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, أنه تم إعطاء تعليمات للسلطات المحلية لتحيين تسمية المقرات الرسمية للمؤسسات



خامنئي الدول الإسلامية تتفرج على معاناة الفلسطينيين ولا تفعل شيئا حمل المرشد الأعلى للثورة الإسلامية، آية الله علي خامنئي، الولايات المتحدة وحلفاءها المسؤولية عن الجرائم بحق الفلسطينيين، واتهم الدول المسلمة بعدم اتخاذ خطوات ضرورية لكبحها.



منح 4600 دفتر عقاري لأصحاب التجزئات العقارية الموجه للبناء الذاتي منذ 2014 بالبيض استنادا لمصادر رسمية قالت انه تم لوم الخميس لدى مدير الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاري الحضرين عملية تسوية وضعية المستفيدين من هذه التجزئات الموزعة عبر



الجزائري يوسف بلايلي باق في صفوف الترجي التونسي تونس, صرح لاعب وسط الميدان الهجومي, الجزائري يوسف بلايلي - الذي التحق بصوف الترجي التونسي, في فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من نادي انجي (الرابطة الفرنسية



فرنسا متهمة في سوريا ذكرت مصادر إعلامية ومحلية أن الجيش السوري أوقف يوم 1 مايو في محافظة الحسكة شمال سوريا 20 سيارة عسكرية كانت تقل من 60 إلى 70



الإرهابي "ف. صالح"، المدعو " أبو أسامة" يسلم نفسه للسلطات العسكرية بجيجل في سياق الجهود الحثيثة التي تبذلها مختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي في إطار مكافحة الإرهاب وبعد إقدام عائلة الإرهابي "ف. صالح"، المتكونة من عشرة 10 أفراد على تسليم