الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
17/05/2018 22:49:00

تعليمات لتسمية مقرات المؤسسات والهيئات الادارية على المستوى المحلي باللغة الامازيغية والعربية


أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, أنه تم إعطاء تعليمات للسلطات المحلية لتحيين تسمية المقرات الرسمية للمؤسسات والهيئات الادارية باللغة الامازيغية الى جانب اللغة العربية, موضحا أن مصالحه استعملت الحرف العربي و التيفيناغ الى جانب الحرف اللاتيني في اصداراتها الخاصة باللغة الامازيغية. وصرح السيد بدوي في رده على سؤال للنائب صالح زويتن , والمتعلق باستعمال وزارة الداخلية للحرف اللاتيني في تحريرها لأول بيان رسمي باللغة الامازيغية والمتعلق بعملية حج 2018 , أن "الخطوة التي قامت بها الوزارة للتواصل مع المواطنين بهذه اللغة هي تثمينا للبعد الامازيغي للمجتمع الجزائري" , مشيرا الى أن "هذه العملية تلتها اصدارات رسمية أخرى للوزارة باللغة الامازيغية , أين تم استعمال حروف أخرى كالحرف العربي وقد اعطينا تعليمات للسلطات المحلية من أجل العمل على تحيين تسمية المقرات الرسمية للمؤسسات والهيئات الادارية باللغة الامازيغية الى جانب اللغة العربية". و أبرز أن "توجه الوزارة في تدعيم الاتصال بهذه اللغة يندرج في اطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية", 

عدد القراءات 8 مرة | قراءات اليوم 8 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

الرئيس عباس لن يشارك في قمة إسطنبول حول فلسطين

غادر رئيس الوزراء الفلسطينيّ، رامي الحمد الله، اليوم الخميس، رام الله، متوجها إلى إسطنبول، للمشاركة في القمة الطارئة لمنظمة التعاون الإسلامي، بخصوص التطورات الخطيرة في
image

نتنياهو يكشف عن "تطورات إيجابية مفاجئة" مع "أبناء إسماعيل"

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن "تطورات إيجابية مفاجئة غير معروفة أحيانا للرأي العام" حصلت مؤخرا في العلاقات بين إسرائيل والدول العربية.
image

تعليمات لتسمية مقرات المؤسسات والهيئات الادارية على المستوى المحلي باللغة الامازيغية والعربية

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, أنه تم إعطاء تعليمات للسلطات المحلية لتحيين تسمية المقرات الرسمية للمؤسسات
image

خامنئي الدول الإسلامية تتفرج على معاناة الفلسطينيين ولا تفعل شيئا

حمل المرشد الأعلى للثورة الإسلامية، آية الله علي خامنئي، الولايات المتحدة وحلفاءها المسؤولية عن الجرائم بحق الفلسطينيين، واتهم الدول المسلمة بعدم اتخاذ خطوات ضرورية لكبحها.
image

منح 4600 دفتر عقاري لأصحاب التجزئات العقارية الموجه للبناء الذاتي منذ 2014 بالبيض

استنادا لمصادر رسمية  قالت انه تم لوم الخميس لدى مدير الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاري الحضرين عملية تسوية وضعية المستفيدين من هذه التجزئات الموزعة عبر
image

الجزائري يوسف بلايلي باق في صفوف الترجي التونسي تونس,

 صرح لاعب وسط الميدان الهجومي, الجزائري يوسف بلايلي - الذي التحق بصوف الترجي التونسي, في فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من نادي انجي (الرابطة الفرنسية
image

فرنسا متهمة في سوريا

ذكرت مصادر إعلامية ومحلية أن الجيش السوري أوقف يوم 1 مايو في محافظة الحسكة شمال سوريا 20 سيارة عسكرية كانت تقل من 60 إلى 70
image

الإرهابي "ف. صالح"، المدعو " أبو أسامة" يسلم نفسه للسلطات العسكرية بجيجل

في سياق الجهود الحثيثة التي تبذلها مختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي  في إطار مكافحة الإرهاب وبعد إقدام عائلة الإرهابي "ف. صالح"، المتكونة من عشرة 10 أفراد على تسليم
image

ملبنة سيدي خالد بتيارت ترفع انتاجها الى 200 ألف لتر من الحليب مع بداية ايام شهر رمضان

تزامنا مع حلول شهر رمضان  الكريم علمنا من مصادر حسنة الاطلاع  اكد ان مديرية ملبنة سيدي خالد  بولاية بتيارت اليوم الأربعاء من رفع حصة   إنتاجها من
image

السفير الإسرائيلي يغادر تركيا تنفيذا لتعليما الحكومة التركية ويخضع لتفتيش روتيني مثل باقي المسافرين

  غادر السفير الإسرائيلي ايتان نائيه اليوم الأربعاء الأراضي التركية متوجها إلى بلاده، تنفيذا لطلب تركيا منه المغادرة لفترة مؤقتة على خلفية أحداث غزة التي أدت
قيم هذا المقال
0