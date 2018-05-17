تعليمات لتسمية مقرات المؤسسات والهيئات الادارية على المستوى المحلي باللغة الامازيغية والعربية





أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, أنه تم إعطاء تعليمات للسلطات المحلية لتحيين تسمية المقرات الرسمية للمؤسسات والهيئات الادارية باللغة الامازيغية الى جانب اللغة العربية, موضحا أن مصالحه استعملت الحرف العربي و التيفيناغ الى جانب الحرف اللاتيني في اصداراتها الخاصة باللغة الامازيغية. وصرح السيد بدوي في رده على سؤال للنائب صالح زويتن , والمتعلق باستعمال وزارة الداخلية للحرف اللاتيني في تحريرها لأول بيان رسمي باللغة الامازيغية والمتعلق بعملية حج 2018 , أن "الخطوة التي قامت بها الوزارة للتواصل مع المواطنين بهذه اللغة هي تثمينا للبعد الامازيغي للمجتمع الجزائري" , مشيرا الى أن "هذه العملية تلتها اصدارات رسمية أخرى للوزارة باللغة الامازيغية , أين تم استعمال حروف أخرى كالحرف العربي وقد اعطينا تعليمات للسلطات المحلية من أجل العمل على تحيين تسمية المقرات الرسمية للمؤسسات والهيئات الادارية باللغة الامازيغية الى جانب اللغة العربية". و أبرز أن "توجه الوزارة في تدعيم الاتصال بهذه اللغة يندرج في اطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية",

عدد القراءات 8 مرة | قراءات اليوم 8 مرة