خامنئي الدول الإسلامية تتفرج على معاناة الفلسطينيين ولا تفعل شيئا





حمل المرشد الأعلى للثورة الإسلامية، آية الله علي خامنئي، الولايات المتحدة وحلفاءها المسؤولية عن الجرائم بحق الفلسطينيين، واتهم الدول المسلمة بعدم اتخاذ خطوات ضرورية لكبحها.

قال خامنئي، في كلمة ألقاها خلال محفل تلاوة القرآن الكريم بمناسبة إطلالة شهر رمضان، اليوم الخميس، إن "الفلسطينيين يعانون من كيان مزيف بينما يكتفي المسلمون بالتفرج على معاناتهم".

وأضاف أن "أمريكا وبعض الدول الغربية هي شريكة للكيان الصهيوني في جرائمه التي ارتكبها بحق الفلسطينيين"، وأوضح: "لا نأمل من أمريكا ولا الدول الغربية اتخاذ مواقف إزاء الجرائم التي يتعرض لها الفلسطينيون".

وشدد المرشد العام للثورة الإيرانية على أن "الدول الإسلامية والحكومات الإسلامية عليها اتخاذ مواقف، لكنها لا تفعل ذلك لأنها بعيدة عن القرآن ولا تؤمن به".

وأكد خامنئي أن "فلسطين ستتحرر من الأعداء وستكون القدس عاصمة لها"، معتبرا أنه "لا يمكن لا لأمريكا ولا لأذنابها ولا لمن هم أكبر من أمريكا ولا لمن هم أصغر منها تغيير هذه الحقيقة وهذه السنة الإلهية".

المصدر: وسائل إعلام إيرانية

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